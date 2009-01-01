Ситуация на фронте обострилась. Невосполнимые потери ВСУ и обстрел Бутовки

В результате боевых действий один украинский защитник погиб. Еще один — получил смертельные ранения, два бойца ранены.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
По информации штаба, противник концентрировал огневую активность на Донецком направлении.
Так, вечером боевики дважды в течение нескольких часов обстреливали из гранатометов и пулеметов наши позиции у шахты Бутовка. Украинские воины жестко отвечали врагу. В результате этого противостояния получил ранение военнослужащий сил АТО.
А около 18.00, в результате обстрела противника в районе Каменки, один наш защитник погиб. Также, вчера, недалеко от Невельского, подорвался на неизвестном взрывном устройстве и получил смертельные ранения еще один украинский воин.
На Приморском направлении пророссийские наемники трижды из гранатометов и пулеметов, и один раз из минометов калибра 82 миллиметров, били по наших опорных пунктах на подступах к Водяного.
Около 18.00 — применяли 120-миллиметровый миномет возле Павлополя. Во время этого обстрела получил ранение еще один наш военный. Кроме того, почти в полночь, враг из вооружения БМП обстрелял украинские позиции в районе Новотроицкого.
На Луганском направлении захватчики применяли стрелковое оружие на подступах к Новоалександровке и Попасной. А противотанковые гранатометы и пулеметы — неподалеку Станицы Луганской и Валуйского.
Напомним, комбат АТО Андрей Гергерт (позывной "Червень") рассказал, чем обернется наступление ЛДНР на Донбассе