Ситуация в АТО. Боевики 17 раз били по позициям ВСУ, потерь среди наших воинов нет

На Приморском направлении сохранялась тишина.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация.

За прошедшие сутки, 2 октября, в зоне проведения АТО боевики 17 раз открывали огонь. Учитывая угрозу жизни, силовики 12 раз открывали ответный огонь. В результате боевых действий — потерь среди наших воинов нет

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Вечером террористы увеличили число обстрелов позиций ВСУ на Донецком направлении.

Более 3-х часов они из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по юго-восточным окраинам Авдеевки. Из вооружения БМП они обстреливали украинские укрепления возле Зайцево. Кроме того, боевики ночью били по украинским защитникам в Майорске и Невельском.

На Луганском направлении около 18:00 сепаратисты применяли гранатометы и стрелковое оружие на подступах к поселку Донец. Возле Крымского работал 82-мм миномет боевиков.

На Приморском направлении после 18:00 сохранялась тишина.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук ранее писал, что под Горловкой силы АТО дали по зубам обнаглевшим боевикам.