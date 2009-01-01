Ситуация в АТО. Боевики 17 раз били по позициям ВСУ, потерь среди наших воинов нет

На Приморском направлении сохранялась тишина.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
Вечером террористы увеличили число обстрелов позиций ВСУ на Донецком направлении.
Более 3-х часов они из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по юго-восточным окраинам Авдеевки. Из вооружения БМП они обстреливали украинские укрепления возле Зайцево. Кроме того, боевики ночью били по украинским защитникам в Майорске и Невельском.
На Луганском направлении около 18:00 сепаратисты применяли гранатометы и стрелковое оружие на подступах к поселку Донец. Возле Крымского работал 82-мм миномет боевиков.
На Приморском направлении после 18:00 сохранялась тишина.
Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук ранее писал, что под Горловкой силы АТО дали по зубам обнаглевшим боевикам.