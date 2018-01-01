Скандальная "шишка" из Госмиграционной службы уволена

Кабмин на заседании принял кадровое решение.

Дину Пимахову уволили с должности замглавы Госмиграционной службы Скриншот видео с youtube.com

В среду, 21 марта, Кабинет министров на заседании уволил скандальную Дину Пимахову с поста первого заместителя председателя Государственной миграционной службы.

Чиновница уволена с должности по собственному желанию, рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко корреспонденту УНИАН.

Напомним, в конце ноября 2017 года Служба безопасности Украины задержала агента Национального антикоррупционного бюро, который, по ее данным, пытался передать взятку Дине Пимаховой.

Позже в НАБУ утверждали, что СБУ и Генпрокуратура незаконно вмешались в спецоперацию Бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Госмиграционной службе. Генпрокурор Юрий Луценко говорил, что в НАБУ весь аппарат агентов находится вне закона.