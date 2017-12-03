Луценко утверждает, что в НАБУ весь аппарат агентов пока вне закона

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в Национальном антикоррупционного бюро весь аппарат агентов пока находится вне закона.

Чиновник утверждает, что они набраны с нарушением закона, рассказал он в эфире "ТСН.Тиждень".

"Закон требует всех работников набирать на открытом конкурсе. Однако десятки агентов... избраны на закрытых процедурах, что противоречит закону", — отметил генпрокурор.

По его словам, "они используют незаконные методы провокации". "Никто из них не допущен к государственной тайне. Но им предоставляются материалы прослушивания СБУ, что является уголовным преступлением. Они сами используют в Украине незарегистрированную прослушивающую технику, которая завезена контрабандным путем. Полученные с нее материалы они также используют в своей работе", — сказал Луценко.

Ранее в НАБУ утверждали, что Генпрокуратура и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе, задержали его детектива, планировалось обезвреживание и аресты еще трех антикоррупционеров.