"Диверсия" против антикоррупционеров. В НАБУ пожаловались на "незаконные действия" ГПУ и спецслужбы

Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе.

Во время документирования одного из эпизодов с участием первого замглавы ГМС Дины Пимаховой 29 ноября оперативники спецслужбы под руководством прокуроров ГПУ "незаконно задержали" детектива Бюро, работавшего под прикрытием, ему инкриминируют провокацию взятки, говорится на сайте НАБУ.

"… состоялась спланированная диверсия в отношении сотрудников Бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая реализована Службой безопасности и санкционирована Генеральным прокурором", — считают в ведомстве.

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По данным Бюро, "ее суть заключается в том, что должностные лица СБУ, использовав информацию, ставшую им известной в процессе выполнения служебных обязанностей (а именно осуществления прослушивания телефонных номеров в рамках расследований НАБУ), не просто раскрыли эту информацию одному из объектов негласных следственных действий, сведя на нет полугодовую работу детективов НАБУ, но и завербовали это лицо для дальнейшего незаконного давления и уголовного преследования работников Нацбюро".

В НАБУ утверждают, что планируются задержания и аресты еще трех детективов ведомства, работающих под прикрытием, руководителя второго подразделения детективов, а также руководства САП.

"Кроме того, с вечера 29 ноября на связь не выходят семь сотрудников НАБУ, которые выполняли оперативное задание по документированию эпизода с участием первого заместителя председателя ГМСУ. Их местонахождение сейчас неизвестно", — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ писали, что СБУ совместно с сотрудниками Генпрокуратуры провела обыски у работников НАБУ, предположительно, их причиной стало задержание агента Бюро якобы при попытке передачи взятки Дине Пимаховой.