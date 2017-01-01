"Слава Украине! Героям слава!". Кабмин предложил учредить новое приветствие для украинских военных

В парламенте зарегистрирован соответствующий законопроект.

На плацу военнослужащие должны будут говорить: "Слава Украине! Героям слава!" Фото: сайт Минобороны Украины

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде сделать обязательным приветствие "Слава Украине! Героям слава!" для солдат Вооруженных сил Украины.

На новую формулировку предложено изменить военное приветствие "Здравия желаю". Соответствующий законопроект №7549 зарегистрирован 5 февраля в канцелярии украинского парламента.

"На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: "Героям слава". Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине" военнослужащие отвечают: "Героям слава", - сказано в документе.

Новое приветствие, согласно документу, обязуют произносить при вручении боевого знамени военному подразделению.

Среди новшеств законопроекта – обращение к высшему руководству с приставкой "товарищ". В частности, речь идет о министре обороны, его заместителях и военных чиновниках.

Авторы документа также предлагают добавить в режим дня военнослужащих час занятий по национально-патриотической подготовке, который будет проводить заместитель командира бригады (полка) по морально-психологической подготовке.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко подписал проект закона, согласно которому разрешается прибытие подразделений иностранных войск на территорию Украины для участия в межнациональных учениях.