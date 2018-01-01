СМИ узнали, куда нардепы поедут отдыхать летом

Вопросы об отдыхе откровенно раздражали Михаила Добкина, отметили журналисты.

Ряд нардепов поедут за границу, узнали журналисты Фото: twitter.com/xraynrktk

Ряд народных депутатов — Сергей Каплин, Андрей Тетерук, Владимир Парасюк — сказали, что летом будут отдыхать в Украине.

Некоторые народные избранники утверждали, что обойдутся без отдыха, пишет УНИАН со ссылкой на журналистов программы "Гроші".

"… нардеп Андрей Кит планирует в августе отдохнуть в Хорватии, Антон Киссе — в Греции, Руслан Сидорович тоже планирует поехать в Грецию", — отметило агентство.

По его данным, Каплин хочет поехать в Одессу, Херсон, Николаев, Тетерук — в Одесскую область, а Парасюк — в Карпаты. "Вопросы об отдыхе откровенно раздражают некоторых народных избранников, среди которых Максим Поляков и Михаил Добкин", — говорится в материале.

Ранее СМИ писали, что у ряда нардепов есть водный транспорт, в частности, Михаил Добкин имеет два катера, а его брат Дмитрий купил скутер. Ознакомиться со сведениями журналистов можно здесь.

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