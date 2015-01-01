Сутки в АТО. Бой под Тарамчуком, обстрелы позиций ВСУ, есть погибший и раненые

В районе Тарамчука произошло боевое столкновение — нападение было отражено силами АТО.

Позиция сил АТО, иллюстрация. Скриншот

За прошедшие сутки, 10 января, в зоне проведения АТО пророссийские гибридные войска продолжили обстрел позиций ВСУ на всех направлениях, открывая огонь 49 раз.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Мариупольском направлении из минометов террористы вели огонь по Талаковке и Водяному. Из гранатометов разных калибров — по Марьинке, Водяному, Талаковке, Гнутово и Широкино. Из стрелкового оружия боевики вели обстрел Павлополя, Широкино и Новотроицкого.

По Новотроицкому также вел огонь снайпер, а по Широкино — БМП.

В районе Тарамчука произошло боевое столкновение — нападение было отражено силами АТО.

На Луганском направлении по Новозвановке вели огонь из минометов и противотанковых ракетных комплексов. По Троицкому — из гранатометов.

На Донецком направлении велся огонь из минометов разных калибров по позициям ВСУ в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Крутой Балки, Опытного, Луганского и Зайцевого. По Опытному террористы вели огонь из БМП.

Двое украинских военных ранены, один травмирован. Один боец погиб.

Напомним, ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге украинские силовики заняли новые позиции, "очень постарались, самое главное — все сделали тихо".