Сыграть на опережение. Эксперт рассказал, почему Сытник может примкнуть к команде Саакашвили

Маловероятно, что руководство НАБУ успешно пройдет аудит, пишет Октисюк.

Сытник стоит перед трудным выбором nv.ua

Глава НАБУ Артем Сытник понимает, что Банковая рано или поздно уволит его путем аудита или с помощью информационного давления добьется его добровольной отставки.

Такое мнение высказал политический аналитик "Дома демократии" Анатолий Октисюк в материале на "Главреде".

Он отметил, что после громких скандалов и открытой вовлеченности в партийный проект Саакашвили и тесного сотрудничества с группой "антикоррупционеров", маловероятно, что руководство НАБУ успешно пройдет аудит, который, по имеющейся информации, может состояться уже в начале весны следующего года.

"Сытник стоит перед трудным выбором — невзирая на нападки, оставаться в кресле директора НАБУ и дотянуть до того момента, пока его еще больше дискредитируют и уволят после аудита. Или же сыграть на опережение — громко хлопнуть дверью, обвинить власть в саботаже антикоррупционной реформы и присоединиться к команде Саакашвили с целью участия в парламентских выборах", — считает эксперт.

По его мнению, у руководителя НАБУ есть политические амбиции (возможно — и президентские), а текущая политическая конъюнктура является довольно благоприятной для нового политического старта.

"Ведь 2018 год станет подготовительным этапом для всех политических игроков в преддверии, как и президентской, так и парламентской кампаний. С другой стороны, с прагматической точки зрения, команде Саакашвилли не выгодно терять очень влиятельный силовой инструмент политической конкуренции, с помощью которого можно поднимать рейтинги партии, которая своей главной задачей ставит борьбу с коррупцией. Однако, если в электоральном и стратегическом плане отставка Сытника будет выгодной для продвижения и раскрутки "Движения новых сил", то такое решение незамедлительно будет принято", — добавил Октисюк.

Подробнее читайте в материале "Девятый вал" еще не пройден. Четыре сценария "войны" за НАБУ".