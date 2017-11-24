"Девятый вал" еще не пройден. Четыре сценария "войны" за НАБУ

Сможет ли Артем Сытник устоять перед информационными бомбардировками и сохранить свою должность? Если будет отставка директора НАБУ, чем дальше будет заниматься Артем Сытник и как это событие повлияет на ход антикоррупционной реформы и баланс сил в структурах власти?

В связи с этим существует несколько возможных сценариев развития ситуации.

1 сценарий: "Лучшая защита для НАБУ – это нападение". Данный сюжет является наиболее вероятным, поскольку он предусматривает возбуждение новой порции громких производств по линии НАБУ, которые могут сопровождаться попытками задержания, вручением подозрений представителям власти и даже антикоррупционных институций. Ведомству Сытника нужно каким-то образом перебить волну негатива, которая захлестнула НАБУ и существенно подорвала авторитет этого органа даже в среде западных дипломатических кругов.

Однако, переходить в контратаку с целью возобновления доверия для НАБУ будет также сложно. САПУ вряд ли будет подписывать откровенно политизированные дела, которые, как правило, используются в целях политического пиара Сытника. В свою очередь, НАБУ может попытаться пойти в обход САПУ, и просто будет по факту сливать оперативную информацию в СМИ, мотивируя это тем, что ведомство Холодницкого не хочет бороться с коррупцией и сознательно саботирует этот процесс. Также не исключено, что НАБУ попробует использовать лояльных прокуроров, на которых имеется компромат, в обход САПУ. К примеру, по подобной схеме НАБУ работало в Соломенском районном суде с одиозным служителем Фемиды Александром Бобровником (по сообщениям СМИ, НАБУ имело в своем распоряжении компромат на Бобровника), который вел ряд громких политических дел.

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2 сценарий: "Вся надежда на Запад". В НАБУ до сих пор надеются и уповают на то, что западные посольства и миссии, как и раньше, смогут их защищать и поддерживать в трудные времена. Однако, стоит отметить, что власть уже не прислушивается к мнению Запада так, как это было в переходной период 2014-2015 годов. Во-вторых, руководство НАБУ во многом разочаровало западных партнеров - они хотели видеть аполитичный орган, который по мере институционального укрепления активно борется с коррупцией, в первую очередь, на региональном уровне, а не гоняется за большими "политическими рыбами". Как известно, НАБУ не стало прислушиваться к рекомендациям "отцов-основателей" и западных экспертов.

По имеющейся информации, всю минувшую неделю руководство НАБУ и приближенные к этому органу антикоррупционные активисты по неформальным каналам неоднократно обращались к западным дипломатам и Послам G7. Главная цель - дабы те официально поддержали руководство НАБУ, а также потребовали от украинских властей прекратить информационную травлю этой институции. В дипломатических кругах также циркулируют слухи о том, Сытник грозился добровольно подать в отставку в том случае, если власть продолжит дискредитационную кампанию и давление на НАБУ. Были ли это искренние намерения, или просто попытка повышения ставок и шантажа западных дипломатов, для которых антикоррупционная реформа является очень чувствительной – покажет время. Однако, никаких официальных заявлений относительно поддержки НАБУ со стороны западных посольств, и в частности, стран большой Семерки пока не появлялось. Судя по всему, Запад решил пока дистанционно наблюдать за ситуацией вокруг НАБУ, и если она действительно станет критичной – то тогда могут и возникнуть определенные попытки вмешательства. Вместе с тем, для Запада важным аспектом является поддержка антикоррупционных институций, а не политического менеджмента, который имеет свойство меняться. Особенно, если этот менеджемент набрал много имиджевого негатива.

3 сценарий: "Громкая отставка и поход в политику". Скорее всего, Артем Сытник понимает, что Банковая рано или поздно уволит его путем аудита или с помощью информационного давления добьется его добровольной отставки. После громких скандалов и открытой вовлеченности в партийный проект Саакашвили и тесного сотрудничества с группой "антикоррупционеров", маловероятно, что руководство НАБУ успешно пройдет аудит, который, по имеющейся информации, может состояться уже в начале весны следующего года.Кроме того, опасным для Сытника с точки зрения уголовной ответственности является дело ГПУ о разглашении тайны следствия – там достаточно оснований для судебного решения, причем директор НАБУ публично подтвердил факт разговора на известной аудиозаписи. Поэтому Артем Сытник стоит перед трудным выбором – невзирая на нападки, оставаться в кресле директора НАБУ и дотянуть до того момента, пока его еще больше дискредитируют и уволят после аудита. Или же сыграть на опережение – громко хлопнуть дверью, обвинить власть в саботаже антикоррупционной реформы и присоединиться к команде Саакашвили с целью участия в парламентских выборах. Похоже, что у руководителя НАБУ есть политические амбиции (возможно – и президентские), а текущая политическая конъюнктура является довольно благоприятной для нового политического старта. Ведь 2018 год станет подготовительным этапом для всех политических игроков в преддверии, как и президентской, так и парламентской кампаний. С другой стороны, с прагматической точки зрения, команде Саакашвилли не выгодно терять очень влиятельный силовой инструмент политической конкуренции, с помощью которого можно поднимать рейтинги партии, которая своей главной задачей ставит борьбу с коррупцией. Однако, если в электоральном и стратегическом плане отставка Сытника будет выгодной для продвижения и раскрутки "Движения новых сил", то такое решение незамедлительно будет принято.

4 сценарий – "мировое соглашение НАБУ с Банковой". Данный сценарий хоть и кажется наименее вероятным, однако в украинской политике нет ничего не возможного. При этом, если интересы главных игроков совпадают – то вынужденная коабитация НАБУ и АПУ вполне вероятно может оформиться ближайшим временем. Для НАБУ сотрудничество с АПУ – дело привычное, особенно, если это касается громких политически мотивированных дел. Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава неоднократно попадал в поле зрения журналистов, кода координировал действия НАБУ с АПУ, как на пример в так называемом "деле Мартыненко". Громкий скандал и отставка Сытника – в какой-то мере, также не выгодны для Банковой, ведь это может привести к существенным репутационным проблемам для президента, для которого внешняя поддержка является критичной. Ссорится из-за НАБУ с Западом для Порошенко также не выгодно. Идеальным вариантом для АПУ является усмирение НАБУ и взятие его под политический контроль, дабы использовать как инструмент политической конкуренции против оппонентов – "Батькивщины", "РПЛ", "Самопомочи", Оппозиционного блока и даже против партнерского НФ. В преддверии старта избирательной кампании – еще один инструмент влияния помог бы укрепить влияние президента на политические процессы. С другой стороны, для руководства НАБУ также важно демонстрировать свою эффективность, а без сотрудничества с властью – такого прогресса трудно добиться.

Какую из этих моделей поведения выберет НАБУ – пока трудно сказать. Все будет зависеть от дальнейшего развития конфликта ведомства Сытника с другими антикоррупционными органами, а также текущей политической повестки в стране. Но с большим убеждением можно сказать одно – НАБУ свой "девятый вал" еще не прошло, и самые интересные события нас ждут еще впереди.

Анатолий Октисюк, политический аналитик "Дома демократии"