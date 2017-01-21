Тактика боевиков потерпела фиаско. Один воин ВСУ погиб: карта зоны АТО

В результате боевых действий 1 украинский военный погиб, раненых нет.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация. facebook.com/alla.push

Боевики обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО на всех направлениях и распределяя свои провокации по всему фронту. В результате боевых действий 1 украинский военный погиб, раненых нет.

Об этом рассказал брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

По его информации, сутки на Луганском направлении начались с вражеского обстрела в Станице Луганской. Оккупанты открыли огонь после 2 часов ночи и вели его 45 минут. Уже во второй половине дня противник обстрелял Сизое. А вечером между 19 и 20 часами, боевики совершили серию провокаций в Новозвановке.

Тактика заключалась в следующем: оккупанты открывают огонь из пулемета, пытаясь спровоцировать ответные действия. Это длится около 10 минут, после чего противник понимает, что потерпел фиаско. В Новозвановке произошло 3 таких "пулеметных провокации".

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 5 вражеских обстрелов.

На Донецком направлении боевые действия велись только во второй половине дня, и только в Зайцево и Авдеевке. На этих рубежах состоялось 3 серьезных перестрелки. В Зайцево противник непрерывно вел огонь больше 1 часа. В Авдеевке произошло 2 перестрелки, которые в целом продолжались около 4,5 часов. На других рубежах, в частности на Светлодарской дуге и в Донецком аэропорту, было тихо.

На Мариупольском направлении в Новоселовке Второй Волновахского района состоялся единственный инцидент с применением тяжелого вооружения со стороны противника (это был короткий минометный обстрел).

В отличие от прошлых дней, вражеские провокации распределились равномерно по всему фронту.

Таким образом, на приморских рубежах, в частности в Широкино, стало значительно спокойнее. Однако оккупанты начали стрелять в других местах, где боевые действия ранее велись довольно редко. Больше всего вражеских обстрелов вчера произошло в Гнутово.

Всего за сутки на Мариупольском направлении произошло 17 вражеских обстрелов, в том числе 1 – из тяжелого вооружения.

Напомним, ранее сообщалось, что силы АТО дали боевикам жесткую ответку под Авдеевкой.