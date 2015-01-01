Тройка с минусом. Почему Рада не соответствует идеалам Майдана

Качество законодательной работы ВР хромает, говорит Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко Главред

VIII созыва, избранная после Революции Достоинства, имеет огромные проблемы с дисциплиной депутатов, их прогулами и "недепутатским поведением".

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил на чате в "Главреде".

"Работа ВР в 2016-м году я оцениваю на "удовлетворительно с минусом". Большинство ключевых вопросов Рада решила — от кадровых вопросов до принятия бюджета и утверждение конституционных изменений по судебной реформе. Но качество законодательной работы не слишком удовлетворяет", — говорит политолог.

"Есть также огромные проблемы с дисциплиной депутатов, их прогулами и "недепутатским поведением". В этом смысле нынешняя Рада не очень соответствует требованиям и идеалам Майдана. Но именно избиратели голосовали за этих политиков, и не только сторонники Майдана", — подчеркнул глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

Комментируя вопрос о том было ли е-декларирование имущества власть имущих и чиновников (их дворцов, дорогих автомобилей, часов, яхт и даже церквей) издевательством над рядовыми украинцами, Владимир Фесенко заметил: "Это не издевательство — это украинские реалии. Средний класс у нас есть, но он не очень большой и сконцентрирован, как правило, в крупных городах. Как это ни парадоксально, бедность и показушное богатство очень подходят друг другу. Очень бедные очень просто и очень искренне голосуют за очень богатых".

"Я неоднократно слышал такое мнение от рядовых бедных избирателей Украины: я знаю, что он ворует, но он же помогает, поэтому и голосую за него. Такое объяснение этого парадокса. Поэтому и не скрывают свое состояние и щеголяют им", — резюмировал политолог.

Напомним, ранее политолог оценил вероятность досрочных выборов в Украине.

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