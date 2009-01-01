Турчинов похвалил армию Украины: становится одной из самых боеспособных в Европе

Секретарь СНБО поздравил с праздниками всех защитников и патриотов нашей страны.

Александр Турчинов УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и оборонызаявил, что сегоднястановится одной из самых боеспособных в Европе.

Об этом говорится в его поздравлении с двойным праздником — Покрова Пресвятой Богородицы и Днем защитника украинского государства, опубликованном на сайте СНБО.

В то же время чиновник подчеркнул, что наши славные воины — достойные наследники духовных ценностей и продолжатели славных деяний предков.

"Успех наших побед в противостоянии с сильным и жестоким врагом — не только в современном оружии и профессионализме военнослужащих, но, прежде всего, в единстве нации… Поздравляю с праздником всех защитников и патриотов...!", — добавил он.

Ранее Александр Турчинов говорил, что главное отличие украинского оружия и военной техники заключается в том, что оно проходит испытания не только в лабораториях и на полигонах, но и в условиях современного боя.