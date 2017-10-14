Сегодня в Украине отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы: приметы, обряды, традиции

14 октября 2017, 06:30

В этот день принято окуривать дома дымком от подожженных веточек яблони или вишни – для благополучия и удачи.

В Украине 14 октября, православные и греко-католики отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

Однако Покрова — праздник не только религиозный, но и национальный. Сегодня в нашей стране отмечают День защитника Украины, День украинского казачества, ведь запорожские казаки считали Покрову своей покровительницей, а значит и покровительницей всей страны, а также очередную годовщину создания Украинской повстанческой армии (УПА).

Как известно, праздник Покрова Пресвятой Богородицы был установлен на Руси во второй половине XII века.

Покрова в Украине считается главным осенним христианским праздником, история которого берет начало с событий далекого 910 года, когда враги осадили Константинополь.

Византия вела беспрерывную войну, а страдали от этого обыкновенные люди, уставшие жить в страхе и голоде. По ночам они собирались в главном храме города — Влахернском — и сообща молились, веря в то, что их мольбы однажды будут услышаны свыше. Вот и в этот раз в храме было не протолкнуться. Враг наступал, и народ боялся, что к утру осада будет прорвана.

Среди молящихся были блаженные Андрей и Епифаний. Шепча молитву, они вдруг увидели, как спустилась к ним из-под купола храма Божия Матерь, окруженная множеством ангелов и святых Иоанна Богослова и Иоанна Предтечи.

Богородица молилась и простирала над богомольцами храма омофор. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться к Богу за христиан и долгое время пребывала в молитве. А потом подошла к Престолу и сняла со Своей головы покрывало, протянув его над молящимися в храме, защищая их от врагов, видимых и невидимых.

Согласно сказаниям, странное явление Богородицы ободрило и утешило греков, собрав последние силы, они победили сарацинов.

Исчезла Богородица так же, как и появилась, незаметно. На следующее утро стало известно о том, что враги отступили от города.

С тех пор, христиане верят, что Покров Пресвятой Богородицы оберегает и защищает их.

Это явление Богородицы народу стало знаковым для всех, рассказы о нем передавались из уст в уста. Люди стали обращаться к Богоматери в своих молитвах, прося о защите и "покрове". Молятся ей и по сей день как главной заступнице во всех бедах.

Икону "Покров Пресвятой Богородицы" можно увидеть во многих православных жилищах. Она охраняет дом от непрошеных гостей, даруя ему мир, тепло и уют. Уютом веет и от самого лика Богоматери на этой иконе — она держит в руках белый покров и заботливо как бы накрывает им всех нас, просящих и молящих.

Сохранилось множество традиций праздника, пишет Vedmochka.net.

В этот день верующий христианин обращается с молитвой к Богородице и просит у нее крепкого здоровья, помощи, поддержки и защиты, а также помощи в семейной жизни и, конечно же, в любви. Принято считать, что в течение всего года Богородица оберегает человека, который у нее в этот день просит помощи, покрывая его своим покровом.

В этот день можно печь блины и обносить ими углы жилья, чтобы задобрить домового, а вечерами устраивать шумные застолья.

Девушки, которые искренне желают выйти замуж, могут прийти в церковь именно до начала праздничного богослужения, поставить свечку у иконы Покрова Пресвятой Богородицы и попросить ее о замужестве, а также о счастливой семейной жизни.

Семейные пары, конечно же, могут прийти на праздник в храм, для того чтобы попросить милости и заступничества Божьей Матери.

Все главные обряды в этот день, праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которым она покрыла людей во спасение, проводят женщины — для семьи, для дома, для детей.

На Покров хозяйки первый раз разводят огонь в печи, используя ветки плодовых деревьев, — для будущего урожая и процветания семьи. В наше время можно сжечь несколько веточек яблони в сковороде и окурить дымком жилье, говоря: "Дыму виться, к небу стремиться, моим желаниям сбыться, а богатству в моем кошеле поселиться!"

В Покров хозяйки обязательно пекут блины — для благосостояния. Они — непременное блюдо на праздничном столе, символ солнца. Перед тем как сесть за стол, хозяйка обходит все углы жилья с тарелкой, а потом, прочитав молитву Пресвятой Богородице. И только потом пробует блин!

С выпеканием блинов связан и обряд "запекания углов". Он проводится для домового, который, как считается, в день Покрова засыпает. Когда хозяйка испечет первый блин, она делит его на 4 части и раскладывает по 4 углам кухни — это подношение домовому. Если ему сытно, то дома тепло, спокойно и уютно.

Еще одно подношение домовому — грибы. На Покров сходите в лес и наберите грибов, хоть немного. Высушите их на печи или в духовке и положите в укромном месте. Через год их можно выбросить. Такой подарочек соседке привлечет в ваш дом богатство.

Еще для застолья пекут специальный каравай. Потом им нужно угостить родственников и соседей. Это принесет богатство.

Чтобы защитить детей от болезней, их в старину выводили на улицу и на пороге дома обливали водой через решето или сито. Делала это старшая женщина в роду, говоря: "Течет-течет водица сквозь решето да сито — все недуги с дитятки (имя) будут смыты!" Вы можете сделать то же самое для своего ребенка в ванной комнате. Или же — в доме, в тазу. Не обязательно идти на улицу. Тут все дело — в сите!

Еще делается обряд защиты покровом от всех бед. Женщина становится на стул, держа в руках икону Пресвятой Богородицы, — чтобы быть над всеми близкими, как когда-то Пречистая Дева появилась со своим покровом в воздухе над верующими, собравшимися в храме. Все дети становятся на колени перед ней, и мать произносит следующие слова: "Как Мать Святая Царица Господня всю землю своим покровом накрывает, так и я моих чад (имена) от всякой беды накрою. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Мужчины утепляют жилище, готовя его к зиме: "Не утеплишь дом до Покрова — всю зиму будешь мерзнуть".

Начало Покрова всегда знаменовало собой окончание осени и начало зимы. Часто говорили: "На Покров до обеда — осень, а после обеда — уже зима". И правда, в этот день можно было увидеть первый снег.

Покров часто называли "девичьим праздником". Незамужние девицы обращались с молитвами к Богородице, прося ее даровать жениха. С самого утра бежали в церковь, чтобы зажечь свечу перед ее иконой. Считалось, кто раньше это сделает, тот раньше и замуж выйдет.

Покров считают днем девичьим или свадебным, потому есть и приметы, связанные с замужеством и сватовством. С этого дня наши предки засылали в дома невест сватов и сговаривались о предстоящих свадьбах. Считалось, если:

Весело провести Покров — жених будет хорош да пригож, и скоро сыщется.

Чтобы приманить жениха, надо испечь хлеб и положить на подоконник на ночь.

Если парень познакомится с девушкой на Покров, то быть им женихом и невестой.

Покров считается переходным периодом меж сезонами, поэтому многие из примет касаются грядущей зимы — какова она будет.

Журавли на Покров отлетели — ждите зиму раннюю да студеную.

Если к Покрову дуб и береза облетели полностью — зима не будет яриться, а вот если листья на них остались, то впереди сильные морозы и ветра.

Откуда ветер дует — оттуда и ждите морозов.

Если на Покров выпадет снег, то и 8 ноября (Дмитриев день) снежным будет, а если нет - то и к Катеринину дню (7 декабря) снега не видать.

Если первый снег пройдет до Покрова, то зимы долго ждать.

Какова на Покров погода — такова и зима.

Праздник Покрова было принято проводить весело. Он был отражением будущей зимы: будешь весел и бодр в этот день и долгая зима пройдет незаметно, без бед и горестей. Хозяйки доставали мотки пряжи, приходили с ними в гости друг к другу и устраивали посиделки. Все заготовки на зиму уже сделаны, урожай убран — теперь и отдохнуть не грех. Был особый обряд — топить печь в этот день ветками плодовых деревьев. Делалось это для того, чтобы следующий год был плодовитым, урожайным. С той же целью люди старались на Покров чем-то помочь бедным неимущим. Будешь щедрым — тебе это воздастся.

Многое изменилось с тех пор, но и сейчас нелишним будет воспользоваться приметами и обычаями тех лет. Например, отвезти ненужные вещи в детский дом, помочь старушке-соседке или подать милостыню у церкви. Пригласить в свой дом близких друзей, угостить их. Непременно поставить свечку перед иконой Богородицы. И пусть она защитит вас своим покровом от всех бед и несчастий на весь грядущий год.

Напомним, 21 сентября, православные и греко-католики праздновали один из двенадцати главных церковных праздников (двунадесятых) — Рождество Пресвятой Богородицы, в народе этот день называют Второй Пречистой.

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праздник УПА Покрова День защитника Украины День украинского казачества
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