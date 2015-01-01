У Марин Ле Пен утверждают: она не имела ни малейшего намерения посещать Украину

Пресс-секретарь кандидата в президенты Франции прокомментировала информацию, что политику могут запретить въезд в нашу страну.

Марин Ле Пен Reuters

Пресс-секретарь кандидата в президенты Франциизаявила, что политик не имела ни малейшего намерения отправляться в Украину.

Об этом она рассказала, комментируя возможный запрет на въезд в страну после заявления насчет захваченного РФ Крыма, пишет Укринформ со ссылкой на Reuters.

По ее словам, такой вопрос будет решаться по дипломатическим каналам, когда та станет главой Французской Республики.

"Марин Ле Пен в любом случае не имела ни малейшего намерения отправляться туда (в Украину — ред.)", — утверждает пресс-секретарь.

Напомним, Марин Ле Пен заявила, что аннексия Крыма "не является незаконной", а также заговорила о необходимости установления "стратегических отношений" между Францией и РФ в контексте борьбы против террористов "Исламского государства".