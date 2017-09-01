У Порошенко считают, что нужно закрыть один пункт пропуска в Крым

"Каланчак" и "Чаплинка" находятся в нескольких километрах друг от другого, отметил Бабин.

“Чаплинка”, иллюстрация pravyysektor.info

Постоянный представитель президентав Крыму Борис Бабин считает, что в Херсонской области нужно закрыть один из трех пунктов пропуска на— "Чаплинка".

Об этом он рассказал на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам, пишет "Украинская правда", ссылаясь на "Українскі новини".

По словам директора департамента по вопросам Крыма Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергея Мокренюка, при сужении пропускной способности въезда-выезда возможны провокации со стороны РФ.

"Зачем нам содержать два пункта пропуска — "Каланчак" и "Чаплинка" — на расстоянии нескольких километров один от другого только потому, что так сделали россияне? Я думаю, что, исходя из национальной безопасности, есть понимание со стороны силовых структур, там должен быть один пункт пропуска", — заявил Бабин.

Мокренюк добавил, что проект обустройства пунктов пропуска в Крым находится в Министерстве экономического развития и торговли. "Касательно предложения ликвидации КПВВ "Чаплинка" — есть некоторые замечания относительно того, что если мы сужаем пропускную способность въезда-выезда, то могут быть провокации со стороны России", — отметил он.

Напомним, в Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала оккупации Россией Крыма. Командующий Национальной гвардии генерал-лейтенант Юрий Аллеров говорил, что РФ как минимум 10 лет последовательно и целенаправленно готовилась к захвату полуострова.