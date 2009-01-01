Убрать Путина. Политолог объяснил, почему США поставили ультиматум кремлевской верхушке

Волкер не ищет компромиссов с оккупационным режимом. У него другие функции. Он озвучивает четкую позицию Запада, подчеркнул Пионтковский.

Владимир Путин Reuters

Исходя из заявлений спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера , российские войска должны покинуть территорию Украины, а Киев возвратить себе контроль над всей украинской границей.

Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский в комментарии gordonua.

Вместе с тем он уверен, что пока президент РФ Владимир Путин занимает свой пост, Россия на это не пойдет.

"Волкер не ищет компромиссов с оккупационным режимом. У него другие функции. Он озвучивает четкую позицию Запада в отношении агрессии против Украины. Санкции США — это ультиматум российской верхушке: либо за 180 дней вы убираете Путина, либо все ваши активы будут конфискованы. Это полностью меняет внутриполитическую ситуацию в РФ. Москве просто придется задуматься об изменении своей политики. Практически вся российская верхушка хочет восстановить хорошие отношения с Западом. От этого зависит весь их стиль жизнь: жилье на Западе, образование их детей, медицина и так далее", — отметил Пионтковский.

По его словам, американский военно-политический истеблишмент "изолировал" президента США Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона.

"Волкер в своих заявлениях отражает единодушное мнение Конгресса США и американского военно-политического истеблишмента, которые фактически изолировали путинскую агентуру у себя в стране. Я говорю о Трампе и Тиллерсоне. Такая позиция США очень благоприятна для Украины. Украинским властям пора бы приблизиться к той тональности и формулировкам, которые использует Волкер. Надеюсь, вскоре Верховная Рада примет закон об оккупированных территориях, где наконец назовет вещи своими именами. А именно — что на Донбассе идет война между Украиной и РФ и ответственность за оккупированные территории несет страна-агрессор. Это позиция Волкера и США. Хорошо бы, чтобы такая же позиция была и у самой Украины", — подчеркнул Пионтковский.

Напомним, ранее Волкер заявил, что оккупированный Донбасс является единственным местом, где страдают русскоязычные.