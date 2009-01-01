Украина должна инициировать заседание Совбеза ООН и требовать консультаций в формате Будапештского меморандума – нардеп

Россия видит один путь решения конфликта — военный, говорит Максим Бурбак.

Максим Бурбак Народный фронт

Россия вышла из формата переговоров в Минске и готовится к эскалации конфликта. Об этом свидетельствуют постоянные обстрелы, отказ вывода войск и национализация украинской собственности.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак на Согласительном совете.

"Россия отправила в украинский Крымподводные лодки с крылатыми ракетами. Россия угрожает разместить ядерное вооружение на территории Крыма и готовит к этому инфраструктуру на территории полуострова. Это уже вызов не только Украине, но и НАТО", — подчеркнул Бурбак.

Он отметил, что обустройство тренировочных лагерей на территории Крыма, накопление там живой силы и техники указывают лишь на то, что Кремль готовится к боевым действиям.

"Россия видит один путь решения конфликта — военный. Украина, как член Совбеза ООН должна инициировать заседание и требовать консультаций в формате Будапештского меморандума", — заявил Бурбак.

Он также подчеркнул, что фракция поддерживает решение СНБО о полном прекращении перемещения товаров на оккупированные территории Донбасса и требует санкций против европейских парламентариев, которые на днях прибыли в Крым.

"Народный фронт" и в дальнейшем будет поддерживать все решения, направленные на расширение санкций против агрессора. Надеемся, так же жесткие, но справедливые санкции будут введении по парламентариев из Европы, Латинской Америки и СНГ, прибывших на днях в Крыму, — отметил народный депутат.