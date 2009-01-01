Украина довольна заявлениями, которые звучат из США — Климкин

Климкин склонен считать, что именно Пенс будет играть особую роль во внешней политике Вашингтона.

Павел Климкин на Донбассе, иллюстрация. twitter.com/Клімкін

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что украинская сторона довольна заявлениями и позицией представителей новой администрации президента США Дональда Трампа по вопросу российской агрессии.

Об этом он рассказал в интервью газете Зеркало недели. Украина.

По его словам, последние заявления американской стороны в Совбезе ООН, высказывания нового вице-президента США и заявления некоторых прочих важных представителей администрации Трампа были очень четкими и стали неожиданностью для многих. Речь идет, в частности, о заявлениях американцев по Крыму и антироссийским санкциям.

Климкин отметил, что его вдохновила беседа президента Петра Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом. "Это был очень хороший разговор с точки зрения понимания мотивов России. Конечно, мы прекрасно знаем: чтобы разобраться во всех деталях происходящего, необходимо время. Но вице-президент был в курсе всех ключевых деталей, задавал очень четкие вопросы, свидетельствующие о его весьма глубоком понимании ситуации. Безусловно, в интервью я не могу рассказывать подробности, но могу сказать, что его вопросы показали: он получил информацию, так сказать, не за 15 минут до нашей встречи", — подчеркнул он.

Министр также склонен считать, что именно Пенс будет играть особую роль во внешней политике Вашингтона.

"Я, конечно, не могу говорить за американскую администрацию, но я склонен считать, что вице-президент США будет играть особую роль во внешней политике, ведь не зря именно он представлял США на Мюнхенской конференции, и я считаю это очень важным, поскольку в американской системе вице-президент — ключевая фигура. Но думаю, что и другие — это касается СНБ, Госдепа, Пентагона, разведывательного сообщества — будут работать вместе очень эффективно", — подчеркнул Климкин.

Напомним, Трамп намекнул, что Россия могла захватить Крым из-за мягкости экс-главы Штатов Барака Обамы.