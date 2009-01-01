Украина надеется на эффективное сотрудничество с новой администрацией Трампа

Аннексией Крыма и агрессией на востоке Украины Россия нарушила поствоенную глобальную систему безопасности.
Об этом заявил президент Петр Порошенко, отвечая на вопросы иностранных СМИ относительно ожиданий от новой Администрации США, сообщает УНИАН, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
"Мы надеемся на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, поддержку трансатлантического единства", — сказал президент.
Порошенко в очередной раз подчеркнул, что незаконной аннексией Крыма и агрессией на востоке Украины Россия нарушила поствоенную глобальную систему безопасности, которая базировалась на системе Совета безопасности ООН.
Он подчеркнул, что в существующей ситуации НАТО является единственным механизмом по поддержанию безопасности.
"Продуктивное сотрудничество, включая сотрудничество в сфере безопасности и оборонной сфере, является чрезвычайно важным для Украины и глобальной безопасности", — отметил Порошенко.
Напомним, у Порошенко рассказали об очень продуктивных переговорах президента в Давосе.