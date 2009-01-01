Украина надеется на эффективное сотрудничество с новой администрацией Трампа

Аннексией Крыма и агрессией на востоке Украины Россия нарушила поствоенную глобальную систему безопасности.

Официальный сайт Президента Украины

Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, отвечая на вопросы иностранных СМИ относительно ожиданий от новой Администрации США, сообщает УНИАН, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

"Мы надеемся на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, поддержку трансатлантического единства", — сказал президент.

Порошенко в очередной раз подчеркнул, что незаконной аннексией Крыма и агрессией на востоке Украины Россия нарушила поствоенную глобальную систему безопасности, которая базировалась на системе Совета безопасности ООН.

Он подчеркнул, что в существующей ситуации НАТО является единственным механизмом по поддержанию безопасности.

"Продуктивное сотрудничество, включая сотрудничество в сфере безопасности и оборонной сфере, является чрезвычайно важным для Украины и глобальной безопасности", — отметил Порошенко.

Напомним, у Порошенко рассказали об очень продуктивных переговорах президента в Давосе.