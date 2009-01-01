Украина в ООН предупредила: Россия готова к усилению боевых действий на Донбассе

Российское военное командование остается готовым к усилению боевых действий, заявил Шутенко.

Военные РФ Reuters

Россия готова к усилению боевых действий на оккупированной территории Украины в любой момент.

Об этом заявил во время работы Первого комитета ГА ООН директор департамента международной безопасности МИД Украины Сергей Шутенко, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что об этом свидетельствует скопление войск и тяжелой бронетанковой и артиллерийской техники РФ возле контактной линии на востоке Украины.

"Российское военное командование остается готовым к усилению боевых действий. Об этом свидетельствует большое количество тяжелого оружия, размещенной вблизи контактной линии. С начала 2017 г. в запрещенных районах зафиксировано развертывание более 1,5 тыс. танков, артиллерийских систем, в том числе артиллерийских ракетных комплексов и минометов", — заявил украинский представитель.

Он подчеркнул, что с начала года Украина трижды инициировала масштабное прекращения огня по всей линии столкновения, и каждый раз российские оккупационные силы и их сторонники нарушали его. "В то же время, российские оккупационные силы намеренно проводят провокационные обстрелы жилых районов", — отметил Шутенко. Более того, чтобы скрыть нарушения, российские оккупационные силы препятствуют работе наблюдателей СММ ОБСЕ и ограничивают их доступ к районам сосредоточения своих сил.

По словам дипломата, только в период с середины мая до августа 2017 года Миссия по мониторингу прав человека в Украине зафиксировала 26 погибших и 135 раненых среди гражданского населения. В целом же, в конфликте погибло более 10 тыс. людей, 25 тыс. раненые и 1,6 млн были вынуждены покинуть свои дома. "Такие цифры являются более красноречивыми за любые слова. Они требуют жесткой реакции со стороны всего международного сообщества. Жестокие преступления государства-агрессора должны быть прекращены", — подчеркнул представитель Украины.

Он подчеркнул, что Украинское государство продолжает быть преданный имплементации Минских соглашений. "Мы не поддерживаем военного решения и считаем, что имеющиеся политические средства должны использоваться для прекращения российской агрессии против Украины и избегания дальнейших страданий гражданских. Эта агрессия, что опирается на четкие империалистические амбиции, направленная против европейского и трансатлантического единства в качестве основных элементов глобального порядка безопасности", — отметил представитель МИД Украины.

В этой связи он призвал международное сообщество "усилить давление на агрессора ради восстановления уважения основных принципов Устава ООН и международного права".

Напомним, ранее волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса в оперативном резерве 95-й бригады Мирослав Гай рассказал в комментарии "Главреду", стоит ли ожидать нового витка российской агрессии.