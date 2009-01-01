Украина в ООН предупредила: Россия готова к усилению боевых действий на Донбассе

Российское военное командование остается готовым к усилению боевых действий, заявил Шутенко.
Об этом заявил во время работы Первого комитета ГА ООН директор департамента международной безопасности МИД Украины Сергей Шутенко, сообщает "Укринформ".
Он отметил, что об этом свидетельствует скопление войск и тяжелой бронетанковой и артиллерийской техники РФ возле контактной линии на востоке Украины.
"Российское военное командование остается готовым к усилению боевых действий. Об этом свидетельствует большое количество тяжелого оружия, размещенной вблизи контактной линии. С начала 2017 г. в запрещенных районах зафиксировано развертывание более 1,5 тыс. танков, артиллерийских систем, в том числе артиллерийских ракетных комплексов и минометов", — заявил украинский представитель.
Он подчеркнул, что с начала года Украина трижды инициировала масштабное прекращения огня по всей линии столкновения, и каждый раз российские оккупационные силы и их сторонники нарушали его. "В то же время, российские оккупационные силы намеренно проводят провокационные обстрелы жилых районов", — отметил Шутенко. Более того, чтобы скрыть нарушения, российские оккупационные силы препятствуют работе наблюдателей СММ ОБСЕ и ограничивают их доступ к районам сосредоточения своих сил.
По словам дипломата, только в период с середины мая до августа 2017 года Миссия по мониторингу прав человека в Украине зафиксировала 26 погибших и 135 раненых среди гражданского населения. В целом же, в конфликте погибло более 10 тыс. людей, 25 тыс. раненые и 1,6 млн были вынуждены покинуть свои дома. "Такие цифры являются более красноречивыми за любые слова. Они требуют жесткой реакции со стороны всего международного сообщества. Жестокие преступления государства-агрессора должны быть прекращены", — подчеркнул представитель Украины.
Он подчеркнул, что Украинское государство продолжает быть преданный имплементации Минских соглашений. "Мы не поддерживаем военного решения и считаем, что имеющиеся политические средства должны использоваться для прекращения российской агрессии против Украины и избегания дальнейших страданий гражданских. Эта агрессия, что опирается на четкие империалистические амбиции, направленная против европейского и трансатлантического единства в качестве основных элементов глобального порядка безопасности", — отметил представитель МИД Украины.
В этой связи он призвал международное сообщество "усилить давление на агрессора ради восстановления уважения основных принципов Устава ООН и международного права".
Напомним, ранее волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса в оперативном резерве 95-й бригады Мирослав Гай рассказал в комментарии "Главреду", стоит ли ожидать нового витка российской агрессии.