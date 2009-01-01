Украина вернется в прежние границы благодаря двум факторам — волонтер

Россия скоро "проест" госрезервы, считает Матюшин.

Флаг Украины, иллюстрация 24tv.ua

Украина в "обозримом будущем" вернется в границы 2013 года, когдабыли ей подконтрольны, благодаря соединению двух фактором — мощной армии и международному давлению на Россию.

Об этом волонтер Ярослав Матюшин рассказал в видеоблоге на online.ua.

В то же время он подчеркнул, что, фактически, Кремль через боль сыграл на руку нашей стране.

"Первый фактор — это мощная армия, которая держит рубежи там, где они сейчас есть, делая так, что ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.) не расползается и уже никогда больше не расползется", — отметила активист.

Также волонтер сказал, что "второй фактор — это международное давление на Россию, из-за которого она ослабевает в финансовом и экономическом планах все сильнее и сильнее".

"По данным Госстата Российской Федерации, за декабрь 2016 года резервный государственный фонд сократился вдвое — с 2 трлн до 937 млрд рублей. То есть, я думаю, им еще осталось полгодика, и они его полностью проедят", — добавил Матюшин.

Ранее заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука Украины выразил мнение, что страна может вернуть под свой контроль захваченные территории востока государства в 2017-м году.