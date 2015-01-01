ВСУ снимают с консервации новые ракеты "Точка-У"

В 2014-м "Точки" были использованы в боях за Саур-Могилу.

Тактический ракетный комплекс "Точка-У, иллюстрация red-ptero.livejournal.com

Стало известно, чтодополнительно снимает с консервации тактические ракетные комплексы "Точка-У".

Об этом сообщает Украинский милитарный портал на своей странице в Facebook.

В Сети уже появились материалы, в которых изображены ранее законсервированные ракетные тактические комплексы "Точка-У".

Как сообщается, данные ракетные комплексы являются мощным средством поражения в Вооруженных Силах, в 2014 году во время военных действий на Донбассе использовался нашими силами во время боев за Саур-Могилу и нескольких других операциях. Так же против Украины использовали его и россияне.

Авторы сообщения о расконсервации новых "Точек" объяснили, что "из всех образцов у нас на вооружении в подобном внешнем состоянии не было ни одного. То есть явно фото расконсервированной машины".

Напомним, двумя неделями ранее Киевское государственное конструкторское бюро "Луч", опубликовало видео испытания новой украинской ракеты. КБ не указало, испытания какой именно ракеты проводились, но предположительно речь идет о модернизированной ракете проекта "Ольха" для реактивных систем залпового огня.

Также напомним, что на ГП "Конструкторское бюро "Южное" началось производство новейшего тактического ракетного комплекса "Гром-2", который приспособлен для стрельбы как баллистическими, так и крылатыми ракетами.

Минимальная дальность стрельбы этого комплекса составляет 50 км, максимальная — 280 км в экспортной версии и 350 км — для нужд ВСУ. По некоторым данным, дальность полета может достигать 500 км.