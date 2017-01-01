В 2018 году нет перспектив вступления Украины в Европейский Союз и НАТО — Порошенко

Президент верит, что в Украину придут серьезные инвесторы.

Порошенко заверил, что Украина продолжит развиваться job-sbu.org

Президент Петр Порошенко считает, что вступление в Европейский Союз и НАТО остается стратегической целью Украины, но это перспектива не 2018 года.

"Членство в ЕС, как и вступление в НАТО, безусловно, остается нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать время и сроки, отмечу лишь, что убежден в ее реалистичности", — говорится в статье Порошенко для специального выпуска изданий "Новое время" и The Economist "Мир в 2018".

Между тем Порошенко заверил, что в 2018 году страна продолжит уверенно развиваться.

"В Украину придут серьезные инвесторы. В объединенных территориальных общинах будут пожинать все более щедрые плоды децентрализации. Обновленные суды вынесут первые приговоры высокопоставленным коррупционерам. Вы увидите еще больше отремонтированных дорог, модернизированные ФАПы в рамках проекта по реанимации сельской медицины. И новое вооружение для армии. Накормив и одев войско, мы можем позволить себе использовать пятую часть военного бюджета на вооружение и военную технику. Сама смета Вооруженных сил увеличена еще на 25% и составляет 86 млрд грн", — отметил глава государства.

Напомним ранее Порошенко анонсировал в "ближайшем обозримом будущем" референдумы о членстве в НАТО и ЕС.