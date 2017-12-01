Порошенко пообещал украинцам референдумы о вступлении в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал в скором будущем проведение референдумов о вступлении страны в НАТО и Европейский союз.

С таким заявлением он выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры сегодня, в пятницу, 1 ноября, в Киеве, сообщает "Радио Свобода".

"Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию. Даже не сомневайтесь - в ближайшем будущем в Украине точно пройдут референдумы о присоединению к НАТО. И я убежден, что народ Украины поддержит такую ​​мою инициативу о членстве в Европейском Союзе. И результаты голосований будут такими же убедительно позитивными, как уже вписанный в анналы истории референдум о независимости", - сказал Порошенко.

Напомним, согласно ранее проведенного соцопросу, большинство украинцев хочет в Европейский Союз. Однако немногим позднее глава МИД Германии дал пессимистическую оценку европейским стремлениям Украины.