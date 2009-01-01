В Беларуси МИД Украины обвинили в "непартнерских" заявлениях по делу пропавшего Павла Гриба

Люди, к сожалению, пропадают по самым разным причинам, заявил Мирончик.

В Беларуси обвинили МИД Украины eurobelarus.info

Заявление заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль после просьбы украинских дипломатов о предоставлении помощи в поисках пропавшего 19-летнего украинца Павла Гриба , который поехал в Гомель и не вернулся домой, является "непартнерским".

Об этом идет речь в заявлении начальника управления информации — пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика, размещенном на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

"С 29 августа по запросу Посольства Украины правоохранительные органы Беларуси – Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Следственный комитет, Комитет государственной безопасности, Пограничный комитет – на всей территории нашей страны ведут поиск украинского гражданина Павла Гриба. Собранная информация обобщается и готовится для передачи украинской стороне", — сообщил Мирончик.

"Люди, к сожалению, пропадают по самым разным причинам — и по собственной воле или глупости, и в результате злонамеренных действий третьих сил. Если за 19-летним молодым человеком не уследили его родители и власти собственной страны, то это еще не повод валить с больной головы на здоровую. Точно не по-партнерски через сутки после официальной просьбы о помощи обвинять в чем-либо страну, которая без ее ведома была выбрана местом не то романтического свидания, не то конспиративной встречи" — заявил Мирончик.

Кроме того, Мирончик подчеркнул, что Украине неуместно через Беларусь угрожать ее партнерам по Евразийскому экономическому союзу — Армении, Казахстану, Кыргызстану и Российской Федерации.

В МИД Беларуси считают заявление заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль "непартнерским", что Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому.

"Тем более неуместно, пользуясь делом Гриба как поводом, публично угрожать Беларуси, а через Беларусь еще и ее партнерам по ЕАЭС — Армении, Казахстану, Кыргызстану и России – "навязать свои интересы" в экономической сфере", — заявил Мирончик.

"Совсем недавно на высшем уровне с удовлетворением было заявлено о снятии барьеров в двусторонней торговле. Ущерб, нанесенный ими, был обоюдным, от ограничений не выиграл никто. Жаль, что этот урок не был усвоен нашими украинскими партнерами", — добавил он.

"Неприемлемость подобных высказываний и бесперспективность угроз была доведена до советника-посланника Посольства Украины в Беларуси Валерия Джигуна, который был вызван в МИД нашей страны 31 августа", — отмечается в сообщении.

Мирончик подчеркнул, что белорусская сторона намерена "без какой-либо политизации и перевода в публичную плоскость последовательно защищать интересы своих граждан, задержанных правоохранительными органами Украины по более чем спорным основаниям".

Ранее замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Зеркаль заявила, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому".

"На самом деле по Беларуси, мне кажется гораздо больше вопросов, чем ответов сейчас. В частности, например, то же вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию. Будем ли мы поддерживать Беларусь в этом вступлении, ввиду, например, того, что Беларусь — это последняя страна Евроазиатского экономического союза, которая вступает в ВТО. И что будет, какие будут последствия этого вступления? Или мы все же будем смотреть на свои интересы, и навязывать уже Беларуси, через Беларусь ЕврАзЭС свои интересы, включая транзит, включая все запреты, включая все лицензии и все остальные вопросы, а также, конечно, решая вопросы и въезда граждан Украины, и безопасности граждан Украины в Беларуси", — отметила Зеркаль.

"На мой взгляд, это комплексный вопрос, и мы должны подходить к этому комплексно, потому что Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле они ведут себя совсем по-другому", — считает дипломат.

Ранее "Главред" сообщал, что девушка, с которой в Гомеле встречался сын члена общественного совета при Госпограничной администрации ГПСУ, советника главы синодального управления военного духовенства УПЦ КП, офицера-пограничника запаса Игоря Гриба — Павел, подтвердила, что парня похитила российская ФСБ.

Фото: eurobelarus.info.