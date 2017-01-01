В Белом доме сказали, в каком формате может пройти встреча Порошенко и Трампа в Давосе

Лидеры стран могут встретиться друг с другом на одном из мероприятий во время Всемирного экономического форума.

Петр Порошенко и Дональд Трамп могут встретиться на полях Всемирного экономического форума, отметили в Белом доме @realDonaldTrump

Представитель Белого дома (официальная резиденция президента США) заявил, что в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме не планируется полноформатная встреча между украинским и американским лидерами — Петром Порошенко, Дональдом Трампом

Не исключено, что главы государств могут встретиться на одном из мероприятий на полях форума, рассказал он корреспонденту ТАСС.

"Такая встреча не запланирована, но лидеры могут встретиться друг с другом на одном из мероприятий", — отметил собеседник российского агентства.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил, что Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп проведут встречу на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который будет проходить 23-26 января 2018 года.