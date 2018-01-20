В Белом доме сказали, в каком формате может пройти встреча Порошенко и Трампа в Давосе

Представитель Белого дома (официальная резиденция президента США) заявил, что в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме не планируется полноформатная встреча между украинским и американским лидерами — Петром Порошенко, Дональдом Трампом.

Не исключено, что главы государств встретятся на одном из мероприятий на полях форума, рассказал он корреспонденту ТАСС.

"Такая встреча не запланирована, но лидеры могут встретиться друг с другом на одном из мероприятий", — отметил собеседник российского агентства.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил, что Петр Порошенко и Дональд Трамп проведут встречу на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который будет проходить 23-26 января текущего года.