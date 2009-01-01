В Госпогранслужбе рассказали о провокациях российских военных на границе с Украиной

До сих пор на законодательном уровне не урегулирован вопрос отведения земли под инженерные сооружения для обустройства границы.

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По всему периметру украино-российской границы Госпогранслужба Украины постоянно фиксирует провокационные действия со стороны подразделений вооруженных сил РФ.

Об этом заявил начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины Сергей Бидыло, сообщает "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации проводятся постоянные провокационные действия — я говорю не только о государственной границе Харьковской области, а по всему периметру украино-российской границы, это 1 тыс 578 км — которые заключаются в постоянных подъездах… к государственной границе и пунктам пропуска боевой техники: один-два БТР, от пяти до десяти военнослужащих, которые проводят те или иные действия", — сказал Бидыло в Харькове в среду в ходе выездного заседания парламентского комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности.

По его словам, в сентябре 2017 года в полном составе была развернута механизированная общевойсковая 20-я армия, которая дислоцируется в городе Воронеж. "Ее части и соединения находятся на сегодняшний день в непосредственной близости — развернуты в 15-20 км от государственной границы… Развернуты полномасшатбные и боеспособные подразделения (как механизированные, так и танковые)… На протяжении 2017 года мы постоянно фиксируем разворачивание радиотехнических комплексов разведки вблизи государственной границы", — сказал Бидыло.

Он подчеркнул, что до сих пор на законодательном уровне не урегулирован вопрос отведения земли под инженерные сооружения для обустройства границы, а также компенсации за эту землю. По его словам, только в Харьковской области на возмещение за землю необходимо 86 млн. грн.

Начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы также отметил, что в Харьковской области необходимо ускорить переоснащение 16 пунктов пропуска. "16 пунктов пропуска в Харьковской области не обеспечивают выполнение функций по назначению осуществлять соответствующий контроль и не позволяют в случае обострения обстановки (как было в 2014г. в пунктах пропуска Новоазовск, Изварино) ни защитить людей, которые пересекают государственную границу в пунктах пропуска, ни защитить состав наряда фискальной и пограничной службы, которые несут службу", — сказал Бидыло.

Напомним, 4 октября прокуратура Сумской области начала уголовное производство по факту исчезновения во время мониторинга госграницы двух пограничников "Знобь-Новгородское" Сумского погранотряда.

Впоследствии в России заявили о задержании украинских пограничников.

Как сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, в России суд арестовал двух украинских пограничников, которые, патрулируя участок границы в Сумской области, попали в руки ФСБ.