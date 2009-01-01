В Кабмине рассказали, сколько украинцев желают вступления в НАТО и ЕС

В украинском правительстве обнародовали свежие результаты социологии по поводу евроинтеграции страны

Линия "Украина - НАТО" fakty.ictv.ua

Вступление в Североатлантический Альянс (НАТО) , согласно свежим социологическим опросам, поддерживает 62% жителей Украины.

Такая информация имеется в распоряжении вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, сообщает пресс-служба Кабинета министров. По ее словам, сейчас 62% украинцев готовы поддержать вступление Украины в НАТО.

Климпуш-Цинцадзе также отметила, что последние социологические исследования указывают на рост поддержки евроатлантической и евроинтеграции со стороны жителей Украины.

Кроме высокой поддержки вступления в НАТО, результаты последнего опроса, проведенного сотрудниками Киевского международного институтп социологии, свидетельствуют о томи, что вступление в Европейский Союз (ЕС) поддерживают 57% украинцев.

Вице-премьер также предположила, что причиной сложившейся ситуации является введение безвизового режима, которое увеличило доверие к Евросоюзу среди жителей Украины.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко подписал закон об углублении сотрудничества по линии "Украина - НАТО".