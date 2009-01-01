В Кремле угрозы Захарченко в адрес Украины снова списали на "эмоции"

Песков уверяет, что Москва будет продолжать делать все возможное для деэскалации конфликта на Донбассе.

Александр Захарченко dan-news.info

В Кремле назвалиотобрать подконтрольные Киеву районы Донбасса военным путем "эмоциональными" на фоне напряженности на линии разграничения.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

Песков подчеркнул, что такие заявления Захарченко — "не в русле Минских договоренностей".

"С другой стороны — это, к сожалению, тот эмоциональный фон, который сопутствует той напряженности, которую мы констатируем на линии разделения", — заявил Песков.

По его словам, напряженность возникла после якобы "провокационных и агрессивных действий украинских Вооруженных сил, отдельные отряды которых, трудно сказать, насколько и в какой степени контролируются".

На вопрос УНИАН, поддерживает ли Кремль такое высказывание Захарченко или намерен сдерживать подобную военную риторику, Песков ответил: "Москва и Россия как страна-гарант Минских соглашений делала, делает и будет продолжать делать все возможное для деэскалации конфликта и вывода его в мирное политико-дипломатическое русло".

Напомним, это уже не первый случай, когда Кремлю приходится давать объяснения истеричным заявлениям Захарченко. В октябре 2016-го Песков рассказал, что угрозы главаря ДНР о "войну" Украине, объявленные после уничтожения "Моторолы", были "эмоциональной реакцией".