В Крыму оккупанты открыли еще одно дело против "украинского диверсанта"

Паспорт Захтея признали недействительным, сам он был лишен гражданства Российской Федерации.

Андрей Захтей psb4ukr.org

Против задержанного в аннексированном Крыму "украинского диверсанта" Андрея Захтея российские оккупанты открыли еще одно дело.

Об этом на странице в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

"Против фигуранта дела "крымских диверсантов" Андрея Захтея открыли еще одно уголовное дело по статье 324 УК РФ по обвинению в незаконном приобретении паспорта РФ", — говорится в тексте сообщения.

Наумлюк добавил, что новое дело против украинца открыли 18 августа 2017 года. Паспорт Захтея признали недействительным, сам он был лишен гражданства Российской Федерации.

Вместе с тем, Захтей остается гражданином Украины.

Ранее сообщалось, что Андрей Захтей заключил досудебное соглашение со следствием. Одним из условий соглашения был отказ подсудимого от адвокатов, на которую Захтей согласился.

Россия обвиняет Андрея Захтея в организации диверсий на территории Крыма в 2016 году. Так, 10 августа 2016 года российские спецслужбы сообщили, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время удерживали в московском изоляторе Лефортово, позже вернули в Крым.