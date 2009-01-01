В "ЛНР" готовится отставка Плотницкого – росСМИ

Ходят слухи о возможном объединении "ЛНР" с "ДНР".

Как пишет российский военный корреспондент в Twitter со ссылкой на источник из оккупированных территорий, готовится замена Игоря Плотницкого.

"Готовится отставка Плотницкого, ведутся переговоры о новой фигуре на должность "главы республики". Даже рассматривается вариант объединения с "ДНР". Ждем официальной информации", – говорится в сообщении.

Пишут, что Плотницкий обратился с призывов к Киеве ввести в Луганск украинским миротворцев, чтобы не допустить кровопролитие и геноцид луганского народа со стороны донецкого!#плотницкий #лнр #луганск — Чокнутый горнист (@Buggy__Bugler) 21 ноября 2017 г.

Кроме того, источники artv-news.ru сообщили, что Плотницкий сегодня был задержан при попытке выехать на территорию Российской Федерации. Связь в ЛНР начала работать со существенными перебоями.

Напомним, в оккупированный Луганск зашла большая колонна военной техники.

21 ноября экс-глава "МВД "ЛНР" Игорь Корнет устроил в Луганске "военный переворот". Позже в официальном видеообращении Корнет обвинил ряд высокопоставленных чиновников в работе антинародной и сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

20 ноября, Плотницкий своим "указом" снял с поста "министра МВД" Игоря Корнета.