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В "ЛНР" готовится отставка Плотницкого – росСМИ

Сегодня, 21:20

Ходят слухи о возможном объединении "ЛНР" с "ДНР".

Плотницкий, охрана
informator.media
Экс-глава "МВД "ЛНР" Игорь Корнет и боевики "ДНР" намерены отправить главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого в отставку. Также ходят слухи о возможном объединении "ЛНР" с "ДНР".

Как пишет российский военный корреспондент в Twitter со ссылкой на источник из оккупированных территорий, готовится замена Игоря Плотницкого.

"Готовится отставка Плотницкого, ведутся переговоры о новой фигуре на должность "главы республики". Даже рассматривается вариант объединения с "ДНР". Ждем официальной информации", – говорится в сообщении.

 

 

Кроме того, источники artv-news.ru сообщили, что Плотницкий сегодня был задержан при попытке выехать на территорию Российской Федерации. Связь в ЛНР начала работать со существенными перебоями. 

Напомним, в оккупированный Луганск зашла большая колонна военной техники.

21 ноября экс-глава "МВД "ЛНР" Игорь Корнет устроил в Луганске "военный переворот".  Позже в официальном видеообращении Корнет обвинил ряд высокопоставленных чиновников в работе антинародной и сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

20 ноября, Плотницкий своим "указом" снял с поста "министра МВД" Игоря Корнета.

 

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ЛНР, Луганск, переворот, отставка, Плотницкий, Корнет
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