В Меджлисе надеются, что скоро Россия ослабнет и откажется от затеи с Крымом

Бариев ожидает, когда Россия ослабнет, ей будет очень сложно содержать Крым и она просто откажется от этой затеи.

В ближайшее время Россия ослабнет и откажется от оккупации Крыма , поскольку Кремлю будет очень сложно содержать полуостров.

Об этом сообщил член Меджлиса крымско-татарского народа, руководитель "Крымскотатарского ресурсного центра" Эскандер Бариев в интервью "Апострофу".

По его словам, это является единственным способом возвращения Крыма, а не, к примеру, пример Украины как успешной экономики. Также Бариев отметил, что экономика Украины не будет развиваться быстрее, чем экономика РФ, несмотря на то, что последняя на данный момент находится не в лучшем состоянии и в 2017 году российские золотовалютные запасы будут исчерпаны.

Также Бариев обратил внимание на то, что сейчас население в Крыму и на материковой части Украины проживает в совершенно разных информационных условиях.

Он также считает, что "единственный способ — это ждать, когда Россия ослабнет, когда ей будет очень сложно содержать Крым и просто откажется от этой затеи. А это будет, я думаю, в ближайшее время. Те санкции, которые действуют, они вполне эффективны. Другой вопрос, если мы говорим опять же, только о Крыме, сегодня санкции связаны с аннексией Крыма, с нарушением целостности Украины, но нет персональных санкций в связи с нарушением прав человека в Крыму. И вот наша задача, задача правозащитников — добиться того, чтобы в отношении Крыма были введены дополнительно персональные санкции в связи с нарушением прав человека".

Напомним, ранее дипломат Богдан Яременко заявил, что россияне начинают понимать, что аннексия Крыма имеет свою цену, и она их не устраивает.