В Минобороны рассказали о раненых силовиках на Светлодарской дуге, карта зоны АТО

Первый день рождественского перемирия сказался массовыми нарушениями режима прекращения огня со стороны противника.

Украинский военный на Донбассе Reuters

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 1 военнослужащий получил ранения в Авдеевке. Таким образом, впервые за 6 дней мы не имеем потерь на Светлодарской дуге

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Первый день рождественского перемирия сказался массовыми нарушениями режима прекращения огня со стороны противника. Вражеские обстрелы произошли во всех направлениях. Однако обстановка имеет определенную тенденцию к деэскалации. В частности, спокойнее стало в основных горячих точках – на Светлодарской дуге, в Авдеевской промзоне, в Широкино и тому подобное.

В то же время противник значительно реже применял тяжелое вооружение.

На Луганском направлении вчера состоялся 1 вражеский обстрел — в Желтом. Он продолжался 25 минут.

На Донецком направлении в Луганском, как и раньше, боевики регулярно открывают огонь. Один из обстрелов был минометным и состоялся в начале вечера; по нашим позициям выпущено 12 мин. В Авдеевской промзоне 2 часа продолжалась перестрелка между силами АТО и противником. Оккупанты также применяли миномет.

Кроме этого, продолжаются вражеские провокации во Горловкой и на позиции "Шахта Бутовка".

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 15 вражеских обстрелов, в том числе 2 — из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении как и ранее, основные боевые действия ведутся на южных рубежах (участок фронта Павлополь — Широкино). Кроме многочисленных провокаций с применением легкого вооружения, по нашим позициям было выпущено несколько минометных мин. Преимущественно оккупанты нарушали режим тишины днем.

Кроме приморского участка фронта, враг стрелял в Марьинке и под Докучаевском.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 23 вражеских обстрелов, в том числе 2 — из тяжелого вооружения.

Напомним, ранее "Доктор Смерть" назвал потери российских оккупантов на Светлодарской дуге.