В Минюсте предлагают Саакашвили не пиариться, а подать правильные документы для переименования его партии

Ведомство готово зарегистрировать изменение названия партии Саакашвили, как только получит установленный законом пакет документов.

Михеил Саакашвили УНИАН

Министерство юстиции Украины исповедует принципы полной прозрачности и исключительного соблюдения буквы закона в своей деятельности. Оно всегда открыто к диалогу и полностью отвергает возможность осуществления каких-либо шагов, которые могут быть расценены как средство политического воздействия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В связи с этим в Минюсте официально заявляют, что все обвинения в нежелании представителями министерства зарегистрировать изменение названия политической партии Михеила Саакашвили — безосновательны. Министерство юстиции готово в кратчайшие сроки зарегистрировать изменения в учредительных документах политической партии "Рух нових сил" при условии предоставления представителями этой политической силы полного пакета документов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Мы подчеркиваем, что на сегодняшний день никаких документов для переименования этой политической силы в Министерстве юстиции нет, говорится в заявлении.

Пакет документов, который представители этой партии подавали ранее, был возвращен заявителю в соответствии с требованиями статьи 28 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", пункта 6 раздела V Порядка государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, а также на основании заключения о соответствии требованиям Конституции и законов Украины документов, представленных для государственной регистрации изменений в сведения о партии, содержащихся в соответствующем реестре.

Нормы действующего законодательства содержат прямую норму, которая требует при использовании в названии партии имени любого человека, получения от этого человека нотариально заверенного согласия на это.

"Мы предлагаем руководству партии "Рух нових сил", если у них есть желание провести перерегистрацию и изменить название своей политической силы, подать в Минюст соответствующие документы и согласие Михеила Саакашвили на использование его имени в названии политической силы. Если такие документы будут представлены, мы безотлагательно проведем регистрационные действия", — подчеркнули в ведомстве.

В Минюсте отметили, что никогда не уклонялись от выполнения своих функций, в том числе и в сфере регистрации политических партий или внесения изменений в их учредительные документы.

За последние три года Министерством юстиции были зарегистрированы и соответственно начали функционировать больше политических партий, чем за предыдущие 10 лет — 159 политических сил.

Дверь Минюста всегда открыта для представителей всех политических сил, которые хотят получить гарантированные государством сервисы.

Мы призываем все политические силы заниматься реальной политической деятельностью, направленной на защиту интересов граждан, а не искать искусственные поводы для пиара. А оценку их деятельности дадут украинские граждане, резюмировали в Минюсте.