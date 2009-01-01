В Нацполиции сказали, где находится задержанная журналистка из Казахстана

Правоохранители должны доставить задержанную в суд для избрания меры пресечения.

Жанара Ахмет Скриншот видео с youtube.com

Пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Николай Жукович подтвердил, что журналистка и общественный деятель из Казахстаназадержана и находится в изоляторе временного содержания в Вышгороде.

Об этом он рассказал в комментарии "Радио Сводоба".

В то же время спикер уточнил, что активистку задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса (задержание уполномоченным должностным лицом).

"Она находится в изоляторе временного содержания в Вышгороде… Она задержана из-за того, что была в розыске по линии Интерпола. У нас есть 72 часа для того, чтобы доставить ее в суд, и суд избрал дальнейшую меру пресечения до того момента, когда она будет передана органам другого государства", — отметил собеседник.

Напомним, 22 октября адвокат Жанары Ахмет Владислав Грищенко говорил, что ее задержали в Киеве из-за того, что она находится в международном розыске по линии Интерпола по запросу властей Казахстана.