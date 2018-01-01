В НФ предложили создать ведомство по делам трудовых мигрантов

Максим Бурбак подчеркнул, что вопрос трудовой миграции очень болезненный, но единая государственная политика в отношении него отсутствует.

Народный фронт

Руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак предлагает создать в системе исполнительной власти единственное подразделение или ведомство для реализации государственной политики в отношении трудовой миграции. Об этом он заявил на Согласительном совете.

"Сегодня я направил обращение к премьер-министру с предложением создать в системе исполнительной власти единственное подразделение или ведомство для реализации государственной политики в отношении трудовой миграции", - отметил он.

Максим Бурбак подчеркнул, что вопрос трудовой миграции очень болезненный, но единая государственная политика в отношении него отсутствует.

"Об этой проблеме сейчас просто кричат все и всюду, кроме парламента. Миллионы украинцев работают за рубежом. Они уже давно являются основным инвестором в экономику Украины. Но государственная политика в отношении наших трудовых мигрантов практически отсутствует. Закон "О внешней трудовой миграции" является рамочным и в основном не выполняется. Профильные специалисты и подразделения разбросаны по различных управлениях и ведомствах даже. Далее продуцирования статистики и констатации последствий дело не движется", - сказал он.

Руководитель фракции также призвал народных депутатов присоединиться к межфракционному объединению, которое будет заниматься законодательными проблемами трудовых мигрантов. "В Верховной Раде мы с коллегами инициируем создание межфракционного объединения - чтобы начать формировать законодательную основу для государственной политики в этой сфере. Прошу приобщаться коллег из других фракций", - резюмировал Бурбак.

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