В Раде обвинили Савченко в побеге в Россию

Андрей Тетерук не исключил, что Савченко могла покинуть Украину из-за ситуации с задержанием Владимира Рубана.

Надежды Савченко нет в Страсбурге, заверили в Раде. Скриншот

Внефракционный народный депутат, могла сбежать в Россию, заявили в Раде. Хотя по данным пресс-службы политика, Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ.

"Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ, подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины", — этом сообщил изданию LB.ua заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

Ранее о том, что Савченко нет на заседании ПАСЕ, уже писал журналист Андрей Дзиндзя.

Тетерук также допустил, что Савченко могла покинуть Украину из-за с задержания главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Напомним, ранее сестра нардепа Вера Савченко сообщила, что Надежда уведомила парламент о своей командировке за границу еще за неделю до описанных событий.

В то же время сама Савченко опубликовала фото с сессии ПАСЕ в Страсбурге на своей странице в Facebook.

"Продолжается заслушивание отчета Генерального Секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции (Страсбург, сессия ПАСЕ). Также рассматривался вопрос нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и в аннексированном Крыму", – отметила она.

Как сообщалось, 8 марта на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели.

После задержания Владимиру Рубану сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Однако позднее стало ясно, что все намного серьезнее: Рубану инкриминируют подготовку покушения на первых лиц государства, в том числе на президента Петра Порошенко.

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Владимира Рубана, главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус". По решению суда, его будут держать в следственном изоляторе в течении двух месяцев без права залога.