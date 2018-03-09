Собирался убить Порошенко и Авакова: в чем суд обвиняет Рубана

Главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана подозревают в том, что он готовил покушения на ряд высокопоставленных чиновников Украины. В частности, речь идет о президенте Петре Порошенко, министре внутренних дел Арсене Авакове, экс-премьер-министре Арсении Яценюке и секретаре Совета нацбезопасности и обороны Александре Турчинове.

Об этом говорится в сообщении о подозрении, текст которого опубликовало интернет-издание "Страна". Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

В документе отмечается, что Рубан собирался совершить террористический акт "с целью

убийства президента Украины, руководителей силовых структур Украины и других государственных деятелей и сотрудников правоохранительных органов;

убийства большого количества людей в Киеве;

уничтожения и повреждения зданий и инфраструктуры в "Правительственном квартале";

создания "состояния хаоса", дестабилизации внутренней обстановки в стране, создания международного имиджа Украины как государства, где фактически отсутствует государственная власть;

создания условий, при которых силы, привлеченные к проведению антитеррористической операции, будут перемещены из восточных регионов Украины в Киев, что позволит Российской Федерации начать полномасштабное наступление и ввести на территорию Украины под видом вооруженных "миротворческих сил" подразделения вооруженных сил Российской Федерации и незаконные вооруженные формирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

По данным СБУ, Рубан намеревался обстрелять здания Верховной Рады, Администрации президента и ряд других домов в Правительственном квартале из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Сделать это он планировал в то время, когда пребывания на заседании парламента находились президент, руководители силовых структур и другие госдеятели. А ночью якобы планировалось захватить Раду, убив охранявших ее правоохранителей.

"Одновременно с этим, с использованием минометов, гранатометов, стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженные нападения на жилье государственных деятелей и политических лидеров, в частности Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства", – сказано в сообщении о подозрении.

Ранее СМИ сообщали, что Владимиру Рубану сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Напомним, 8 марта замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, ссылаясь на неофициальные данные, писал, что на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели.