СМИ узнали, в каких уголовных преступлениях подозревают Рубана

Руководителю центра освобождения пленных Владимиру Рубану в пятницу, 9 марта, в присутствии защитника сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса.

Материалы дела задержанного везут в Шевченковский суд (вероятно, речь идет о киевском райсуде — Ред.), заседание может состояться уже сегодня, рассказал "Украинской правде" источник в СБУ.

По словам собеседника, Рубану подозрение объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт).

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, ссылаясь на неофициальные данные, писал, что на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели.

Потом представитель пресс-службы Главного управления СБУ в Донецкой области Александр Чернокожа сообщил, что задержанный находится в Мариуполе в следственном изоляторе, но информации насчет места избрания задержанному судом меры пресечения пока нет.