В Раде рассказали о внесении важных изменений в закон о деоккупации Донбасса

В текст документа включили обязательство страны-оккупанта полностью обеспечивать оккупированные территории.

Об этом на заседании комитета по вопросам нацбезопасности и обороны заявил член комитета Иван Винник, сообщает LIGA.net.

"Дата начала оккупации 20 февраля 2014 года указана в постановлении Верховной Рады и в исках Украины в международные суды по поводу Крыма", — сказал он.

Винник также уточнил, что в текст законопроекта добавлены положения по поводу оккупации Крыма. При этом исключается не только упоминание о минских соглашениях, но и нормы, которые содержат отсылки к минским договоренностям.

По требованию фракции "Самопомощь" в текст документа включили обязательство страны-оккупанта полностью обеспечивать оккупированные территории. Также в текст включили предложение "Народного фронта" о верификации указом президента факта освобождения украинских территорий от оккупации.

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