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В России вызвало истерику обращение Порошенко к жителям Крыма и Донбасса

Сегодня, 08:27

Порошенко в своем новогоднем сказал в обращении жителям Донбасса и Крыма, что их дом — Украина. 

петр порошенко
Петр Порошенко.
Новогоднее послание президента Украины Петра Порошенко к жителям Крыма и Донбасса вызвал истерику в России.

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Ttwitter назвал цинизмом обращение главы украинского государства.

"После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что "их дом - Украина". У цинизма, похоже, нет границ", — написал он.

Напомним, в своей новогодней речи Порошенко отдельно обратился к жителям Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска, назвав их братьями и сестрами.

"Братья и сестры, ваш дом — Украина... А грабителя, который разорил наш дом — наступит время — прогоним и накажем", — заявил Порошенко.
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Порошенко, Новый год, обращение, Украина, Донбасс, Крым, Россия, Пушков
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