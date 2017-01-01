В России вызвало истерику обращение Порошенко к жителям Крыма и Донбасса

Порошенко в своем новогоднем сказал в обращении жителям Донбасса и Крыма, что их дом — Украина.

Петр Порошенко.

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Ttwitter назвал цинизмом обращение главы украинского государства.

"После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что "их дом - Украина". У цинизма, похоже, нет границ", — написал он.

После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что "их дом - Украина". У цинизма, похоже, нет границ — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 января 2018 г.

Напомним, в своей новогодней речи Порошенко отдельно обратился к жителям Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска, назвав их братьями и сестрами.

"Братья и сестры, ваш дом — Украина... А грабителя, который разорил наш дом — наступит время — прогоним и накажем", — заявил Порошенко.

