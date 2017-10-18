В России задержали еще одного украинца из "Правого сектора", опубликовано видео

Терновский в составе участников организации "Правый сектор" неоднократно принимал участие в пикетах.

Роман Терновский второй слева.

В Ростовской области ФСБ России задержала украинца Романа Терновского, причастного к " Правому сектору ".

Об этом сообщает пресс-центр Следственного комитета РФ.

"На территории Ростовской области задержан гражданин Украины Роман Терновский, причастный к деятельности запрещенной решением Верховного суда РФ экстремистской организации "Правый сектор", — говорится в сообщении.

"Терновский в составе участников организации "Правый сектор" неоднократно принимал участие в пикетах, митингах и иных общественно-массовых мероприятиях на территории Украины", — говорится в сообщении СКР.

"Кроме того, используя аккаунт в социальной сети Facebook, Терновский осуществлял пропаганду деятельности организации "Правый сектор" среди пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации", — утверждает СКР.

"Действия Терновского направлены против интересов Российской Федерации и квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 2822 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за участие в деятельности экстремистской организации", — заявляет ведомство.

По данным СКР, "в ходе обыска по месту жительства подозреваемого в Ростове-на-Дону обнаружены предметы одежды и другие личные вещи с символикой организации "Правый сектор".

Скриншот

По ходатайству следствия суд постановил взять Терновского под стражу.

"Работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности руководителей и участников организации "Правый сектор" продолжается", — отметили в СКР.

Ранее сообщалось, что бывший охранник экс-лидера "Правого сектора", народного депутата Дмитрия Яроша, Александр Шумков, находится в российском СИЗО по подозрению в участии в экстремистских организациях.

видео: РенТВ