В Венецианской комиссии предложили Порошенко подать законопроект об антикоррупционных судах

Согласно заключениям комиссии, нынешний законопроект №6011 должен быть отозван, а законопроект №6529 противоречит требованиям Совета Европы.

Петр Порошенко УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко должен немедленно подать в Верховную Раду Украины собственный законопроект об антикоррупционных судах в Украине, который будет опираться на рекомендации Венецианской комиссии.

Об этом говорится в заключениях ВК, принятых и обнародованных в пятницу, 6 октября, сообщает УНИАН.

Согласно заключениям комиссии, нынешний законопроект №6011 должен быть отозван, а законопроект №6529 вообще противоречит требованиям Совета Европы.

"В своем заключении по законопроекту об антикоррупционных судах в Украине, которое было принято сегодня, Венецианская комиссия считает, что многие положения украинского законопроекта об антикоррупционном суде являются хорошей основой для создания высокого специализированного антикоррупционного суда, но делает несколько рекомендаций, чтобы уменьшить риск того, что он может считаться неконституционным. Для того, чтобы развеять любые сомнения относительно конституционности законодательной процедуры, Венецианская комиссия предлагает президенту Украины немедленно подать собственный законопроект об антикоррупционных судах, который должен опираться на рекомендации Венецианской комиссии. Нынешний законопроект (проект закона №6011), таким образом, должен быть отозван", — говорится в сообщении.

ВК подчеркивает, что коррупция является одной из важнейших проблем в Украине, часть самой судебной власти много лет считается слабой, политизированной и коррумпированной, и ее нынешняя реформа, которая является перспективной и которая находит решительную поддержку, займет несколько лет. "Единственный путь в борьбе с коррупцией на высоком уровне в Украине — это быстрое создание высокого специализированного антикоррупционного суда (ВСАС), как это предусмотрено законом "О судоустройстве и статусе судей", судьи которого будут отобраны по прозрачной процедуре при участии международного сообщества", — отметили в ВК.

В комиссии также подчеркнули, что ВСАС имеет "четкие характеристики специализированного суда, а не специального или чрезвычайного, и, таким образом, не угрожает единству судебной власти". "Однако отклонение от общих правил должно ограничиваться тем, что необходимо для эффективного функционирования антикоррупционных судов, также надо позаботиться о том, чтобы избежать возможного представления, что судьи по вопросам противодействия коррупции имеют разный или привилегированный класс судей. Уровень вознаграждения судей ВСАС должен быть пересмотрен, он должен быть соответствующим повышенным требованиям их должности, но не должен сильно отличаться от вознаграждения общих судей", — рекомендует ВК.

Вместе с тем, в ВК отметили, что необходимо сохранить основные компоненты нынешнего законопроекта, а именно: создание независимого ВСАС и апелляционной инстанции, судьи которых имеют безупречную репутацию, надлежащую защищенность и отбор на конкурсной основе прозрачным образом. "Временно международные организации и доноры, которые активно оказывают поддержку антикоррупционным программам в Украине, должны сыграть решающую роль в органе, ответственном за отбор специализированных антикоррупционных судей, подобно роли, предусмотренной для них в проекте закона №6011. Выглядит так, что международное участие может быть оправдано в конкретной ситуации в Украине, с должным учетом принципа суверенитета Украины", — отмечают в ВК.

В то же время в ВК заметили, что вызывает обеспокоенность тот факт, что согласно законопроекту, члены органа, ответственного за отбор судей суда, назначаются политическими деятелями и учреждениями (президент, Верховная Рада и министр юстиции, хотя и с ограниченной свободой действий). "Необходимо ввести дополнительные гарантии для обеспечения того, чтобы процедура назначения судей была независимой от исполнительной и законодательной власти. Это может быть достигнуто, например, путем предоставления неполитическому агентству, такому, как Высшая квалификационная комиссия судей, права выдвигать членов в этот орган", — подчеркнули в ВК.

В своих заключениях Венецианская комиссия также рассмотрела альтернативный законопроект №6529 о введении обязательной специализации судей для рассмотрения коррупционных правонарушений. "Подчеркивается, что проект отклоняется от действующего законодательства и международных обязательств Украины относительно создания специализированного антикоррупционного суда. Комиссия не может видеть, как назначение специализированных судей во всех судах Украины может быть оправдано и применено на практике", — считают в ВК.

Также, как подчеркивается, "представляется сомнительным, будет ли передача всех видов правонарушений, связанных с коррупцией, специализированным судьям, эффективным инструментом для усиления борьбы с коррупцией, в частности, на высоком уровне".

"Сфера компетенции специализированных судей в соответствии с законопроектом непонятна, и отсутствие каких-либо конкретных гарантий в процедуре отбора и каких-либо конкретных мер по защите независимости и безопасности судей является чрезвычайно неудовлетворительным", — констатирует ВК.

Поэтому ВК делает заключение, что эти недостатки в законопроекте №6529 противоречат установленным Советом Европы требованиям специализированных антикоррупционных судей.

Напомним, 1 февраля 2017 года в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №6011 "Об антикоррупционных судах", авторами которого являются депутаты Егор Соболев (фракция "Самопомич"), Оксана Сыроид (внефракционная), Светлана Залищук, Сергей Лещенко, Мустафа Найем (все из фракции БПП), Иван Крулько (фракция "Батькивщина"). Данным законопроектом определены особенности организации антикоррупционных судов. Также в нем содержатся специальные требования к судьям антикоррупционных судов и определяются требования к организации антикоррупционных судов, к кандидатам на должности судей антикоррупционных судов, к подбору и порядку назначения этих судей.

31 мая 2017 года в парламенте зарегистрирован законопроект №6529 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" (о введении обязательной специализации судей по рассмотрению коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений)", автором которого является народный депутат Украины Сергей Алексеев (фракция БПП). Документом предусмотрено исключить из закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" положения, определяющие деятельность Высшего антикоррупционного суда. При этом предусматривается ввести рассмотрение судами коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Предусматривается, что в общих местных судах и апелляционных судах должна быть обязательная специализация судей, которые будут рассматривать такие нарушения. При этом предусматривается в Верховном суде создать отдельную палату Кассационного уголовного суда для осуществления правосудия в таких категориях производств. Предлагается, что число судей по такой специализации в местных судах должно быть не менее 3, а в апелляционных — не менее 5.