Сегодня, 15:34 RSS

Вадим Рабинович: когда "Оппоблок" предал избирателей, люди начали поддерживать "За життя"

Сегодня, 15:23

В "Оппоблоке" остались одни только "левочкины" со своими "интерами", которые не хотят работать на избирателей, говорит лидер партии "За життя".

Вадим Рабинович
Вадим Рабинович
Народный депутат Украины, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович призвал всех оставшихся в "Оппозиционном блоке" порядочных людей присоединиться к его политической партии, которая, в отличие от других, своих избирателей не предает.

Об этом политик заявил в эфире программы "Разом" на телеканале "Прямий". 

"Я вижу, что происходит с "Оппоблоком" в регионах, у него поддержки там нет — и не знаю, кто сможет за них, предательски вылизывающих власть, проголосовать на следующих выборах. Потому что они предали избирателей, они голосуют с властью! Поэтому, призываю всех хороших людей, которые там остались, — переходите в "За життя". Я считаю, что "За життя" всегда пробьется и победит, мы динамичная партия с растущими рейтингами. Мы избирателей не предаем. Я возьму в "За життя" любых людей, которые разделяют программу нашей партии, и отвечаю за них с того момента, как они к нам пришли", — подчеркнул парламентарий.

По его словам, избиратели не должны "простить" "Оппоблоку" поддержку бюджетов экс-премьер-министра Арсения Яценюка и нынешнего главы Кабмина Владимира Гройсмана, а главное — голосование в поддержку изменения закона о Конституционном суде.

"Мне они уже объясняли, что ("Оппоблок", — Ред.) голосовал с властью за эти драконовские бюджеты Яценюка и Гройсмана, потому что им надо было спасаться от 8 уголовных дел. Я по-человечески им поверил. Но когда они подняли руки вместе с провластными фракциями в поддержку того, чтобы отдать Конституционный суд полностью в руки президенту, передать ему, по сути, диктаторские полномочия, — это уже не самосохранение, это уничтожение государства. И такого ни я, ни избиратели им простить не должны!" — отметил Вадим Рабинович.

Лидер партии "За життя" заявил, что в "Оппоблоке" остались одни только "левочкины" со своими "интерами", которые не хотят работать на избирателей.

"Мертвые всегда цепляются за живых. И "Оппоблок" постоянно пытается за меня зацепиться — и вспоминает обо мне. Я не один раз просил "Оппоблок" исключить меня из своих рядов. Но этого не происходит. Меня не любят, критикуют, обсуждают, на меня льют грязь, но из своих рядов не исключают. Причина в одном — у них "живых" больше никого нет. Одни остатки от вчерашнего дня и "левочкины" со своими "интерами". Я понимаю, что у них много денег, яхты, виллы во Франции и все прочее. И они все никак не могут понять, что в политику нужно идти не для того, чтобы прикрывать свой зад, но и на избирателей работать", — резюмировал Вадим Рабинович.

Теги:  
Вадим Рабинович
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...