Вадим Рабинович: когда "Оппоблок" предал избирателей, люди начали поддерживать "За життя"

В "Оппоблоке" остались одни только "левочкины" со своими "интерами", которые не хотят работать на избирателей, говорит лидер партии "За життя".

Вадим Рабинович

Народный депутат Украины, лидер партии "За життя"призвал всех оставшихся в "Оппозиционном блоке" порядочных людей присоединиться к его политической партии, которая, в отличие от других, своих избирателей не предает.

Об этом политик заявил в эфире программы "Разом" на телеканале "Прямий".

"Я вижу, что происходит с "Оппоблоком" в регионах, у него поддержки там нет — и не знаю, кто сможет за них, предательски вылизывающих власть, проголосовать на следующих выборах. Потому что они предали избирателей, они голосуют с властью! Поэтому, призываю всех хороших людей, которые там остались, — переходите в "За життя". Я считаю, что "За життя" всегда пробьется и победит, мы динамичная партия с растущими рейтингами. Мы избирателей не предаем. Я возьму в "За життя" любых людей, которые разделяют программу нашей партии, и отвечаю за них с того момента, как они к нам пришли", — подчеркнул парламентарий.

По его словам, избиратели не должны "простить" "Оппоблоку" поддержку бюджетов экс-премьер-министра Арсения Яценюка и нынешнего главы Кабмина Владимира Гройсмана, а главное — голосование в поддержку изменения закона о Конституционном суде.

"Мне они уже объясняли, что ("Оппоблок", — Ред.) голосовал с властью за эти драконовские бюджеты Яценюка и Гройсмана, потому что им надо было спасаться от 8 уголовных дел. Я по-человечески им поверил. Но когда они подняли руки вместе с провластными фракциями в поддержку того, чтобы отдать Конституционный суд полностью в руки президенту, передать ему, по сути, диктаторские полномочия, — это уже не самосохранение, это уничтожение государства. И такого ни я, ни избиратели им простить не должны!" — отметил Вадим Рабинович.

Лидер партии "За життя" заявил, что в "Оппоблоке" остались одни только "левочкины" со своими "интерами", которые не хотят работать на избирателей.

"Мертвые всегда цепляются за живых. И "Оппоблок" постоянно пытается за меня зацепиться — и вспоминает обо мне. Я не один раз просил "Оппоблок" исключить меня из своих рядов. Но этого не происходит. Меня не любят, критикуют, обсуждают, на меня льют грязь, но из своих рядов не исключают. Причина в одном — у них "живых" больше никого нет. Одни остатки от вчерашнего дня и "левочкины" со своими "интерами". Я понимаю, что у них много денег, яхты, виллы во Франции и все прочее. И они все никак не могут понять, что в политику нужно идти не для того, чтобы прикрывать свой зад, но и на избирателей работать", — резюмировал Вадим Рабинович.