"Власть специально выпирает за границу предпринимателей, чтобы в стране осталось только покорное стадо", — Вадим Рабинович

Власти нужно послушное, обедневшее стадо, которое будет просто кивать головой, говорит нардеп.

Вадим Рабинович Пресс-служба

Власть специально выпирает за границу предпринимателей, чтобы в стране осталось только покорное стадо.

Об этом заявил в передаче "Кто кому Рабинович" на канале "112 Украина" народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

По словам депутата, в украинском малом и среднем бизнесе массово закрываются предприятия, а предприниматели эмигрируют за границу, считая, что там вести бизнес проще и безопаснее. Нардеп убежден, главные причины закрытия частных предприятий — это высокая налоговая нагрузка и конкуренция.

"О том, что сегодняшняя власть решила уничтожить мелкий и средний бизнес, я говорил неоднократно. Я все время пытаюсь понять: для чего? Она ведь не может не понимать, что это самая насыщающая бюджет сфера. Даже крупный капитал не дает столько денег", — говорит Рабинович.

Политик считает: предпринимателей специально гонят из страны с целью оставить только тех, кого проще контролировать. "Вот мне кажется, что средний и малый бизнес — это сильные, самодостаточные люди. И вот их начинают выпирать за границу. Власти нужно послушное, обедневшее стадо, которое будет просто кивать головой и радоваться тому, что у них отнимают лекарство или раздают хлеб по праздникам. Вот и вся проблема. Делайте выводы", — считает парламентарий.

Еще одной важной проблемой народный депутат называет "утечку мозгов", переезд сотен тысяч украинских студентов на обучение в Польшу, Чехию и другие европейские страны.