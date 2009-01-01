Военный эксперт объяснил, почему ОРДЛО — это оккупированные территории

Кабмину очень хочется, чтобы факт оккупации никак не влиял на торгово-экономические отношения с Донбассом, что не совсем логично, пишет Дмитрий Тымчук.

Блокпост сил АТО под Донецком Reuters

В ходе жарких дискуссий ("оккупированные территории"/"эффективный контроль") хочется напомнить, что Верховная Рада еще два года назад, 17 марта 2015 года, приняла Постановление №254-VIII "Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями". И далее в законодательных документах термин "оккупированные территории" активно использовался и используется (например, в Постановлении №1351-VIII от 12 мая 2016 г "на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей").

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Потому не стоит опровергать то, что уже давно определено в законодательном порядке, и на что есть правовые акты, подчеркивает военный эксперт.

По его мнению, нынешняя проблема состоит в том, что на сегодня не существует законодательного "разъяснения", что мы вкладываем в термин "оккупированные территории Донбасса" — т.е. как мы должны выстраивать "взаимоотношения" с ними, и как видим процесс деоккупации. А именно здесь и собака зарыта — Кабмину, например, очень хочется, чтобы факт оккупации никак не влиял на торгово-экономические отношения. Что, мягко говоря, не совсем логично.

Лично я сторонник полной блокады ОРДЛО — и соавтор соответствующего законопроекта №3593-д "Про тимчасово окуповану територію України". Но есть и реалии: поскольку у нас за почти три года войны никто не озаботился диверсификацией поставок угля, блокада становится зубодробительным ударом по энергетике и транзитом — по промышленности (к примеру, через металлургию). Кабмин не лукавит, когда расписывает все эти ужасы, пишет Тымчук.

Вопрос: что делать? Можно, конечно, не учитывать последствия и ставить Кабмин в интересную позу, а можно разработать компромиссный вариант, не снимая, тем не менее, с правительства ответственности, и с минимальными потерями для нашей экономики выходя на полную блокаду.

Закон об оккупированных территориях надо принимать — это факт, уверен нарлеп.

Но одновременно мы должны закрепить разрешение поставок с этих территорий на некоторый срок исключительно товаров, которые критически важны для нашей энергетики и экономики. Это не может быть длинный список — лишь пара-тройка наименований. Причем эти товары могут поставляться исключительно с предприятий, которые зарегистрированы в Украине и платят налоги в украинский бюджет. Одновременно Кабмин должен представить план диверсификации поставок таких товаров в кратчайшие сроки, с указанием этих самых сроков. После выполнения этого плана все поставки из ОРДЛО должны быть прекращены, предлагает "фронтовик".

"Народный фронт" предлагает на 1-м этапе достичь покрытия 30% общей потребности в антраците из источников за пределами России и оккупированных территорий. Должны быть сформированы резервы топлива, альтернативные линии ЛЭП для районов, которые сейчас получают электричество с оккупированных территорий. Также следует разработать и обеспечить реализацию программы строительства новых энергоблоков и реконструкции существующих энергоблоков ТЭС и ТЭЦ, на которых используется уголь антрацитовой группы — для обеспечения применения ими угля газовой группы, добываемого в других районах Украины, пишет военный эксперт.

То есть варианты есть — главное с умом выстроить стратегию. И чем быстрее, тем лучше, резюмирует Тымчук.