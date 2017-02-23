Военный эксперт объяснил, почему ОРДЛО — это оккупированные территории

23 февраля 2017, 08:42

Кабмину очень хочется, чтобы факт оккупации никак не влиял на торгово-экономические отношения с Донбассом, что не совсем логично, пишет Дмитрий Тымчук.

Блокпост сил АТО под Донецком

В ходе жарких дискуссий ("оккупированные территории"/"эффективный контроль") хочется напомнить, что Верховная Рада еще два года назад, 17 марта 2015 года, приняла Постановление №254-VIII "Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями". И далее в законодательных документах термин "оккупированные территории" активно использовался и используется (например, в Постановлении №1351-VIII от 12 мая 2016 г "Про перейменування окремих населених пунктів та районів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей").

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Потому не стоит опровергать то, что уже давно определено в законодательном порядке, и на что есть правовые акты, подчеркивает военный эксперт.

По его мнению, нынешняя проблема состоит в том, что на сегодня не существует законодательного "разъяснения", что мы вкладываем в термин "оккупированные территории Донбасса" — т.е. как мы должны выстраивать "взаимоотношения" с ними, и как видим процесс деоккупации. А именно здесь и собака зарыта — Кабмину, например, очень хочется, чтобы факт оккупации никак не влиял на торгово-экономические отношения. Что, мягко говоря, не совсем логично.

Лично я сторонник полной блокады ОРДЛО — и соавтор соответствующего законопроекта №3593-д "Про тимчасово окуповану територію України". Но есть и реалии: поскольку у нас за почти три года войны никто не озаботился диверсификацией поставок угля, блокада становится зубодробительным ударом по энергетике и транзитом — по промышленности (к примеру, через металлургию). Кабмин не лукавит, когда расписывает все эти ужасы, пишет Тымчук.

Вопрос: что делать? Можно, конечно, не учитывать последствия и ставить Кабмин в интересную позу, а можно разработать компромиссный вариант, не снимая, тем не менее, с правительства ответственности, и с минимальными потерями для нашей экономики выходя на полную блокаду.

Закон об оккупированных территориях надо принимать — это факт, уверен нарлеп.

Но одновременно мы должны закрепить разрешение поставок с этих территорий на некоторый срок исключительно товаров, которые критически важны для нашей энергетики и экономики. Это не может быть длинный список — лишь пара-тройка наименований. Причем эти товары могут поставляться исключительно с предприятий, которые зарегистрированы в Украине и платят налоги в украинский бюджет. Одновременно Кабмин должен представить план диверсификации поставок таких товаров в кратчайшие сроки, с указанием этих самых сроков. После выполнения этого плана все поставки из ОРДЛО должны быть прекращены, предлагает "фронтовик".

"Народный фронт" предлагает на 1-м этапе достичь покрытия 30% общей потребности в антраците из источников за пределами России и оккупированных территорий. Должны быть сформированы резервы топлива, альтернативные линии ЛЭП для районов, которые сейчас получают электричество с оккупированных территорий. Также следует разработать и обеспечить реализацию программы строительства новых энергоблоков и реконструкции существующих энергоблоков ТЭС и ТЭЦ, на которых используется уголь антрацитовой группы — для обеспечения применения ими угля газовой группы, добываемого в других районах Украины, пишет военный эксперт.

То есть варианты есть — главное с умом выстроить стратегию. И чем быстрее, тем лучше, резюмирует Тымчук.

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Тымчук оккупация военный эксперт Антрацит уголь ОРДЛО
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