Военный эксперт уверен: силы АТО могут покончить с ДНР и ЛНР

До весны никаких кардинальных изменений в ситуации на Донбассе не будет, считает Тымчук.

Силовик, иллюстрация facebook.com/sergei.loiko

Нардеп, координатор группы "Информсопротивление"заявил, чтомогут покончить с

Об этом он рассказал в комментарии изданию "Гордон".

В то же время военный эксперт считает, что, не рассматривая вариант силового решения конфликта на востоке Украины, власти страны заводят проблему в тупик.

"Силы АТО могут покончить с ДНР и ЛНР". Вопрос в том, как на это отреагирует Россия. И готовы ли мы к другому формату противостояния с РФ?" — отметил собеседник.

По его мнению, до весны никаких кардинальных изменений в ситуации на Донбассе не будет. "Прежде всего, нужно узнать, какой курс возьмет администрация нового президента США (главой США избран Дональд Трамп — ред.)", — добавил политик.

"Свою роль также отыграют и политические события в Европе. Исходя из этого, наша власть уже будет строить какие-то сценарии. Но в ближайшее время мы точно возьмем паузу", — подчеркнул аналитик.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что боевики могут устроить провокации на Новогодние и Рождественские праздники. Ознакомиться со сведениями чиновника можно здесь.